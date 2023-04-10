ДТП на "встречке" в Актюбинской области: водители погибли, двое детей – в больнице

2 водителя погибли в ДТП в Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

7 апреля автомобиль Lada Priora на автодороге Жанажол – Сарыколь (в 4 км от поселка Сарыколь) выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault Duster под управлением 68-летнего водителя.

В результате ДТП 31-летний водитель Lada от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель второго авто от травм скончался в приемном покое сельской больницы поселка Кенкияк.

Пассажир Lada и трое пассажиров Renault, среди которых двое несовершеннолетних, госпитализированы в больницу поселка Кенкияк.

Начато досудебное расследование.