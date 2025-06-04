ДТП с автобусом в Астане: лишившаяся ног девочка пришла в сознание

Здравоохранение
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Дана Аменова
корреспондент

Ребенок по-прежнему после аварии находится в отделении реанимации

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Подробнее о состоянии пострадавших рассказали в Управлении общественного здравоохранения Астаны, сообщает Kazpravda.kz 

«Девочка пришла в сознании и находится в реанимации под наблюдением врачей. Благодаря стараниям медиков ее жизни ничего не угрожает. При улучшении самочувствия сегодня ее могут перевести в профильное отделение. Также мы подключаем психологов для работы как с девочкой, так и с её мамой», – сказано в информации.

Другие пострадавшие в результате ДТП продолжают получать стационарное лечение.

«Двое пациентов переведены в профильные отделения и продолжают получать стационарное лечение.  Их состояние оценивается как стабильное.  Женщину, которая находилась в реанимации, уже перевели в отделение политравмы. Её жизни ничего не угрожает. Состояние третьего пациента оценивается как стабильное, ухудшений нет», – заключили в городском Управлении общественного здравоохранения.

Напомним, вечером 2 июня на проспекте Республики произошло жуткое ДТП с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным, водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении манёвра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии. 

После инцидента пострадавших направили в городские стационары, а также в Национальный координационный центр экстренной медицины. 

#Астана #ДТП #автобус #авария #девочка #управление здравоохранения #ноги

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