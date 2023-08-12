Два человека погибли и пятеро пострадали в страшном ДТП в Кызылординской области
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В Кызылординской области легковой автомобиль опрокинулся в кювет, из-за чего два человека погибли и пятеро пострадали, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.
ДТП произошло 12 августа, около 03:00 ночи на трассе Кызылорда-Жалагаш в районе села Аксу Жалагашского района.
Водитель автомашины Toyota, не справившись с рулевым управлением, совершил ДТП.
В результате погибли два пассажира. Пять человек, включая водителя, получили различные травмы.
По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.
Выясняются обстоятельства произошедшего.