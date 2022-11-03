Два человека погибли на трассе в ВКО

Смертельное ДТП с участием двух авто произошло на трассе в Восточно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"На третьем километре трассы Усть-Каменогорск – Риддер, в районе поворота села Опытное поле Глубоковского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Nissan Note и Toyota Land Cruiser. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Toyota Land Cruiser от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, скончались на месте, а второй пассажир с различными телесными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение", - рассказали в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.4 УК РК "Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.