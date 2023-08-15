2 новых автобусных маршрута запустят в Астане

Новые автобусные маршруты №№49 и 57 выйдут на линию с 31 августа в городе Астане. Об этом сообщили в пресс-службе ТОО "City Transportation Systems", передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Маршрут №49 маршрут свяжет специализированный ЦОН с главной мечетью. Это обеспечит транспортную связь жилых массивов (ЖМ) "Көктал-1" – "Көктал-2" и парк "Көктал" с ЖМ "Жагалау", улучшит транспортное обслуживание улиц Ч. Айтматова, Сыганак и главной мечети.



Маршрут №57 объединит железнодорожный вокзал "Нурлы жол" и улицу Казыбек би. Запуск этого маршрута позволит осуществить обслуживание по улице Толе би, улучшить транспортное сообщение по улицам Сыганак, Сарайшык и А. Байтурсынова, снизить загруженность маршрута №40. Также появится позможность запустить автобусы по проспекту Р. Кошкарбаева.



Схему движения маршрутов опубликуют ближе к дате запуска.