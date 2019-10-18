Два новых серотипа кори появились в Казахстане. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Жандарбек Бекшин, передает Kazpravda.kz.
"Мы провели научное исследование и выявили, что в этом году на территорию Казахстана зашли два новых серотипа кори, которые никогда на территории нашей страны не циркулировали. Это "Кабул" и "Дублин". Наш организм с этим вирусом не встречался, в некоторых случаях не дает адекватную защиту", – прокомментировал Бекшин.
Он подчеркнул, что поэтому в Казахстане начали заново прививать всех жителей.
"Многие, кто имел прививки, заболевали. Новые вирусы преодолевают иммунную защиту человека. Конечно, люди болеют уже не в такой тяжелой форме, но, тем не менее, болеют. Поэтому мы призываем казахстанцев прививаться в любом возрасте", – сказал главный санитарный врач РК.
Он также напомнил, что с 16 сентября текущего года проводится дополнительная вакцинация граждан 20-29 лет, так как более 51% всех заболевших приходится именно на эту возрастную группу.
Для этой цели закуплено 2,013 млн доз вакцины против кори и краснухи. На сегодня привито более 671 тысячи человек в возрасте 20-29 лет.