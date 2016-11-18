Валерию Петровну мы встретили на одной из тихих улиц города. В эти погожие дни художница продает свои картины с пейзажами. Пройти мимо этой милой женщины с доброй улыбкой невозможно. С первых минут общения она привлекает внут­ренней культурой и чис­тотой души. Это чувствуется во всем, начиная с ее тихого и певучего голоса.

Валерия Пет­ровна родом из Новосибирской области. По ее словам, семья бежала в 1939 году от репрессий и голода, когда их отца расстреляли, как врага народа. Хотя он был середняком, настоящим трудягой, воспитывал восьмерых детей. Тогда конфисковали все – дом, корову, оставив детей босыми и голодными.

– Голод был невероятный, – вспоминает она. – Мы с бабушкой ходили по холодной голодной деревне с холщевой сумкой через плечо и просили подать хоть кусочек хлеба. Сердобольные люди подавали нам немного картошки. Вот так я и выжила. Старший брат уже с 14 лет работал на заводе АЗТМ. Я с моими братишкой и сестренкой поселились в его комнатке. У него были карточки на хлеб, благодаря которым мы выживали. Еще в Алма-Ате в те времена были прекрасные яблоки, они спасли нас от голода. Я была маленькая, но слышала от старших о письмах деда, который в царское время строил Верный. Он писал, что они строят город-сад, где весной пахнет цветущими яблонями.

…Рисовала она с детства, а после окончания 7-го класса в далеком 1947 году поступила в Театрально -художественное училище им. Гоголя. С большой теплотой Валерия Петровна вспоминает училище, в котором тогда все преподаватели, кроме Евгения Колокольникова, были эвакуированными художниками из Ленинграда. Директором училища был профессор живописи Абрам Черкасский, всегда улыбающийся, красивый и жизнерадостный. В течение учебы он подходил к каждому студенту, собственноручно накладывая несколько мазков на их работы.

– Он воспитывал нас в духе высокого творчества, – вспоминает она с улыбкой.

Однажды перед каникулами после второго курса преподаватель Колокольников рассказал студентам об экспедиции на пик Хан-Тенгри. Его живописный рассказ мало кого оставил равнодушным. А еще он спросил, есть ли желающие заниматься альпинизмом и добавил, что кормят там очень хорошо. Евгений Михайлович подчеркнул, что все будут сыты и одеты.

– Этот факт меня очень зацепил, – вспоминает художница. – И действительно, всем выдали форму, добротную ­обувь, снаряжение.

Началась интересная и увле­кательная жизнь в школе инструкторов по альпинизму. Вместе с ней там занимались Фуат Мансуров, Анатолий Кельберг, студенты горного института, ставшие впоследствии лауреатами Государственной и Ленинской премий. Вершины вокруг Алматы они покоряли по мере возрастания категории трудности. Впоследствии все ребята-альпинисты достигли в жизни больших успехов.

После окончания училища Валерия Петровна по направлению попадает в Академию художеств в Ленинград, но через два года возвращается в Алма-Ату, где посвящает свою жизнь школе и работает учителем черчения и рисования.

– Альпинизм воспитывает коллективизм, закаливает характер, он требует мужест­ва, – говорит мастер спорта по альпинизму.

Она считает, что этот спорт должен находиться под опекой государства, чтобы вовлекать в него как можно больше подростков и молодежи. Она убеждена, что любовь к Родине начинается с любви к природе родного края. А дружба, которая начинается в горах, закрепляется на всю жизнь.

– К сожалению, сегодня альпинизм не так популярен среди молодежи, как во времена нашей молодости, – с грустью рассуждает Валерия Петровна. – Прежде секции альпинизма были в каждом институте, техникуме, в рабочих коллективах. В Алма-Ате работало четыре больших альпинистских лагеря. Мы любили горы, не знали что такое гулянки. Даже в то непростое время разговоры у нас были не о хлебе насущном, а о книгах, театре, музыке.

Альпинистка не только покоряла горные вершины, но и писала этюды. Холст был дорогим удовольствием, и она брала с собой кусочки загрунтованного брезента. Поэтому рюкзак всегда был тяжелым. Во время одного из походов на Туюк су она так устала, что не смогла идти дальше. Подошедший на помощь Фуат Мансуров взял рюкзак и воскликнул: «Ребята, а рюкзак-то у нее тяжелее, чем наш».

Во время отдыха она всегда уединялась и писала цветы, которые встречались среди камней. По словам художницы, только после 90-х годов она стала продавать свои картины, в советское время это запрещалось. А на приобретение красок, кистей и всего прочего надо было тратить приличные деньги, и студенты не могли продать работу и заработать какую-то копейку.

В ее жизни было много интересных встреч, которые ей подарили горы. В 1958 году в Алма-Ату приехала группа альпинистов из Москвы. Ею руководил мастер спорта СССР по альпинизму, первая скрипка оркестра Большого театра Игорь Солодуев. С этой группой она покорила не только наши вершины, но и побывала на Кавказе, в альпинистском лагере «Баксан».

– Горы прекрасны в любое время года, – задумчиво говорит она. – Но только не в лавиноопасный период. Даже неосторожный вскрик или звук могут вызвать камнепад. Но горы учат чуткому отношению к окружающему миру...