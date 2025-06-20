Двенадцать дел завели в отношении ветеринарной станции Аулиекольского района

Закон и Порядок
7
Венера Баталова
корреспондент

Прокуратура Аулиекольского района провела проверку в деятельности КГП «Ветеринарная станция Аулиекольского района Управления ветеринарии акимата Костанайской области», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проверка выявила многочисленные нарушения в области ветеринарии. Установлены факты ненадлежащего исполнения обязанностей работниками станции. В частности, выявлено 1 764 случая фиктивной регистрации несуществующего поголовья в системе «Идентификация сельскохозяйственных животных», а также 6 806 случаев непроведения обязательной вакцинации с последующим внесением недостоверных сведений в базу данных.

По итогам проверки прокуратурой возбуждено 12 административных производств в отношении ветеринарных врачей. Общая сумма наложенных штрафов составила 589 800 тенге.

Кроме того, в результате представления прокуратуры 16 должностных лиц, включая руководителя ветеринарной станции и 4 акимов сельских округов, привлечены к дисциплинарной ответственности. Также государству возмещено 2 292 389 тенге бюджетных средств.

Прокуратура продолжает мониторинг исполнения законодательства в сфере ветеринарии, подчеркивая важность обеспечения эпизоотического благополучия для здоровья населения и развития агропромышленного комплекса региона, отметили в надзорном органе.

#проверка #нарушения #ветстанция

Популярное

Все
Оптимизировать работу по ключевым направлениям
От элиты до трущоб
В Алматы вырос поток иностранных туристов
Способность противостоять коррупции должна стать нормой
Государственную страховую организацию создадут в Казахстане
Многосторонний подход к безопасности
«Дәрігер Talks»: партия «Amanat» собрала медицинских работников со всей страны
Эти стены хранят вековую историю
Поворотная точка в строительной отрасли Казахстана
Минторговли разъяснило введение минимального уровня цен на муку, яйца, масло
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Новые технологии повышают ценность человеческого капитала
Переписывая карту глобального грузового транзита
Олжас Бектенов поручил создать региональные штабы по управлению водными рисками
В Петропавловске чествовали журналистов, популяризирующих государственный язык
Виртуальный помощник
Успех окрыляет
Великолепная четверка
В колыбели степных ветров и первых всадников
Малайзийский электромобиль едет в Казахстан
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Под сенью Вечно Синего Неба
С «Дядей Ваней» – в Мелихово
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Молочный флагман республики
В Актобе празднуют 100-летие Алии Молдагуловой
Транспорт и логистика – драйвер международного партнерства
Зов предков: башкирская группа Ay Yola выпустила новый клип
Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей
Вблизи Атырау с вертолета тушат пожар
В Казахстане растут объемы производства легкой промышленности
Мынжылкы Бердиходжаев: Профессия врача требует человечности и самопожертвования
Саранча угрожает посевам
Листая страницы старинных книг
Гендиректор Института ядерной физики: "Партнёрство с Росатомом открывает возможность сразу применять единую систему образовательных стандартов"
Функции тарифного регулятора переданы Минводы
Алматинка впала в кому после укола антибиотика
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Тайны городского парка
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Цифровая трансформация транспорта – путь к экономическому росту
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
Новые правила регистрации мобильных телефонов
В Уральске реконструируют набережную

Читайте также

Порядок очередности детей-сирот на жилье нарушали в Алматин…
Факты двойных оплат за штрафы выявили в Павлодарской области
Бывшую служащую банка экстрадировали из Москвы в Астану
Способность противостоять коррупции должна стать нормой

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]