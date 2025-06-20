Прокуратура Аулиекольского района провела проверку в деятельности КГП «Ветеринарная станция Аулиекольского района Управления ветеринарии акимата Костанайской области», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проверка выявила многочисленные нарушения в области ветеринарии. Установлены факты ненадлежащего исполнения обязанностей работниками станции. В частности, выявлено 1 764 случая фиктивной регистрации несуществующего поголовья в системе «Идентификация сельскохозяйственных животных», а также 6 806 случаев непроведения обязательной вакцинации с последующим внесением недостоверных сведений в базу данных.

По итогам проверки прокуратурой возбуждено 12 административных производств в отношении ветеринарных врачей. Общая сумма наложенных штрафов составила 589 800 тенге.

Кроме того, в результате представления прокуратуры 16 должностных лиц, включая руководителя ветеринарной станции и 4 акимов сельских округов, привлечены к дисциплинарной ответственности. Также государству возмещено 2 292 389 тенге бюджетных средств.

Прокуратура продолжает мониторинг исполнения законодательства в сфере ветеринарии, подчеркивая важность обеспечения эпизоотического благополучия для здоровья населения и развития агропромышленного комплекса региона, отметили в надзорном органе.