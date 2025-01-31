Движение авто ограничили в Жамбылской области

Сотрудники «КазАвтоЖола» призвали граждан соблюдать меры безопасности.

«31 января в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения на участке автодороги «гр. РФ (п/п Жайсан) – Мартук – Актобе (с северным обходом) – Карабутак – Кызылорда – Шымкент (с северным обходом) – Тараз (с обходом) – Кордай – Алматы – Хоргос – гр. КНР (п/п Нур Жолы)» км 143-214 (от границы Алматинской области до села Кордай)», – говорится в официальном сообщении.