В Казахстане в период с 26 по 28 марта сохранится преимущественно сухая погода, однако в отдельных регионах пройдут дожди и мокрый снег, передает Kazpravda.kz

По данным синоптиков, на большей части территории страны погоду будет определять обширный антициклон, благодаря чему осадки не ожидаются. Исключение составят западные регионы, где прогнозируются дожди, местами с грозами. В Мангистауской области 28 марта ожидается сильный дождь.

26 марта в Северо-Казахстанской области, а также 27-28 марта в Восточно-Казахстанской области возможны осадки в виде дождя и снега.

По всей республике прогнозируются туманы, а на севере и востоке сохранятся гололедные явления.

Вместе с тем ожидается повышение температуры воздуха - днем на западе, северо-западе страны до 15-25 тепла, на севере, востоке до 10-17 тепла, в центре республики до 13-24 тепла, на юге до 21-30 тепла, на юго-востоке до 18-27, в горных районах 10-15 тепла.