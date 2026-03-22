По данным синоптиков, ухудшение качества воздуха ожидается в Костанае, Павлодаре, Караганде, Жезказгане, Балхаше, Темиртау, Актобе, Алматы и Астане. Как поясняют специалисты, такие условия формируются при слабом ветре, тумане и температурных инверсиях, когда загрязняющие вещества не рассеиваются, а накапливаются в приземном слое атмосферы, создавая эффект смога и снижая видимость.

Синоптики также представили прогноз погоды на ближайшие дни - с 22 по 23 марта. В отдельные дни на севере и в южной половине страны ожидаются осадки в виде дождя и снега, усиление ветра, а в дневные часы на юге - грозы. По республике также прогнозируются туман и гололед, тогда как на остальной территории сохранится преимущественно сухая погода.

"Температура воздуха продолжит повышаться. Днем на западе страны ожидается 12-17 градусов тепла, в Мангистауской области - до 18-23. На севере и в центре - 3-8 градусов тепла, в области Улытау - до 15-20. На востоке прогнозируется 5-15 градусов тепла, на юге - 20-25, на юго-востоке - 15-23 градуса тепла", - сообщили в Казгидромете.

Синоптики отмечают, что при неблагоприятных метеоусловиях жителям рекомендуется по возможности ограничить длительное пребывание на улице, особенно в часы пик загрязнения воздуха.