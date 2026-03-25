Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Синоптики предупреждают о сильном ветре, тумане, пыльных бурях, осадках и гололедице.

Наиболее сложные погодные условия ожидаются в области Жетісу. В районе Алакольских озер прогнозируется северо-западный ветер с порывами до 30 м/с и более. Также в регионе ожидается туман и усиление ветра до 23–28 м/с.

В Жамбылской области прогнозируются туман и сильный ветер, в том числе в Таразе - с порывами до 23 м/с. В Туркестанской области ожидается пыльная буря, а в Шымкенте и Туркестане - усиление ветра до 20 м/с.

Пыльные бури также прогнозируются в Кызылординской области, включая Кызылорду. В западных регионах страны - Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областях - ожидаются туманы, осадки, грозы и усиление ветра.

В Актюбинской области прогнозируется усиление ветра до 18 м/с.

В северных и центральных регионах, включая Северо-Казахстанскую, Акмолинскую, Костанайскую, Павлодарскую, Карагандинскую области, а также область Ұлытау, Восточно-Казахстанскую область и область Абай, ожидаются туманы и ухудшение видимости. В Астане также прогнозируются туман и гололедица.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории страны объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильный ветер, туман, пыльные бури и осадки. Гражданам рекомендуется соблюдать меры безопасности, учитывать погодные условия при планировании поездок и по возможности ограничить пребывание на открытом воздухе», - предупредили в МЧС РК.

Спасательные службы призывают граждан быть внимательными и следить за актуальными прогнозами погоды.