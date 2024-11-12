Двое астанчан спасли тонущих в реке Акбулак детей

3 ноября в районе реки Акбулак, рядом с торговым домом «Мечта» по улице Амман, 14, произошёл случай, который едва не завершился трагически, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Фото: акимат Астаны

Двое детей 2014 года рождения и 2013 года рождения, ловившие рыбу с берега, по неосторожности упали в реку.

Очевидцы, депутат маслихата Астаны Арсланбек Магзум и Роман Стратонов, не растерялись в критической ситуации и, несмотря на опасность, бросились в воду, вытащив детей на безопасное место. После этого была немедленно вызвана скорая медицинская помощь и пострадавшие были переданы в руки профессионалов.

Этот случай — яркое свидетельство того, как важна скоординированность и быстрота действий в критические моменты, а также пример мужества и самоотверженности людей, готовых прийти на помощь в любую минуту, отметили в акимате.