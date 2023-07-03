Двое погибли при столкновении мотоцикла и велосипеда в Алматы

Фото: Kazpravda.kz

В Департаменте полиции Алматы сообщили о смертельном ДТП, произошедшем сегодня в первом часу ночи в Медеуском районе города, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По информации ДП, в результате столкновения мотоцикла и велосипеда погибли водители обоих транспортных средств.

Управление дознания ДП Алматы начало досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Назначены экспертизы.

Ранее сообщалось, что накануне в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области женщина-водитель сбила двоих детей и стадо коров.