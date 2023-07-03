Двоих детей и стадо коров сбили на трассе в Карагандинской области

Фото: Kazpravda.kz

В Бухар-Жырауском районе Карагандинской области женщина-водитель сбила двоих детей и стадо коров. Дети госпитализированы с травмами, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"2 июля на трассе Ботакара – Доскей, вблизи одного из населенных пунктов, 33-летняя водитель совершила наезд на переходящий через дорогу скот. После она, не справившись с управлением, столкнулась с мотоциклом, на котором находились двое детей 8 и 16 лет", – проинформировали в Департаменте полиции Карагандинской области.

В результате ДТП подростки получили травмы различной тяжести и госпитализированы в медицинское учреждение.

Факт зарегистрирован в полиции. Назначены экспертизы.

Проводится полное и объективное досудебное расследование, добавили в ДП.