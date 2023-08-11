Двойное убийство в Арыси: задержаны предполагаемые заказчик и исполнители

Подозреваемых в убийстве в городе Арыси задержали в Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Напомним, 5 августа 2023 года неизвестные, проникнув на территорию строящегося дома, открыли стрельбу из неустановленного оружия и скрылись. От полученных ранений погибли хозяин дома и его знакомый, еще двое мужчин попали в больницу.

Факт зарегистрировали в едином реестре досудебного расследования по уголовной статье «Убийство».

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники департамента криминальной полиции МВД и Департамента полиции Туркестанской области задержали троих подозреваемых в особо тяжком преступлении в Арыси, один из которых – заказчик, двое – исполнители.

Трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания.

У них изъяты ружье «Сайга», обрез гладкоствольного ружья 12 калибра, мотоцикл и маски», – сообщили в ДП области.

Спикер: заместитель начальника Департамента полиции Туркестанской области Курманбек Сахов