В Туркестанской области ищут преступников застреливших двоих мужчин

Полицейские проводят мероприятия по задержанию подозреваемых в убийстве двух человек в Туркестанской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Фото: Kazpravda.kz

5 августа двое неизвестных проникли на территорию строящегося дома в городе Арысь. Они произвели выстрелы из неустановленного оружия и скрылись.

От полученных ранений погибли хозяин дома и помогавший ему в строительстве знакомый. Также огнестрельные ранения получили двое мужчин, помогавших в строительстве. Они доставлены в больницу.

В настоящее время создана специальная следственно-оперативная группа. Введен план "Перехват". Проводятся необходимые мероприятия по установлению личности и задержанию подозреваемых. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции Туркестанской области.