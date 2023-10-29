Двух пострадавших горняков готовят к выписке

Их готовят к выписке в ближайшее время, передает Kazpravda.kz со ссылкой на управление здравоохранения Карагандинской области

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По информации управления здравоохранения Карагандинской области, пострадавшие на шахте имени Костенко горняки продолжают получать лечение, специализированные бригады медиков делают всё возможное, чтобы улучшить их состояние.

В стационарах Карагандинской области сейчас получают лечение 24 пациента, гемодинамическое показатели стабильны у всех пострадавших, ухудшения состояния не наблюдается.

В отделении токсикологии КГП на ПХВ «Многопрофильная больница им. Макажанова» с отравлением токсическими газами лёгкой и средней степени тяжести находятся 20 пациентов, они получают детоксикационную терапию и симптоматическое лечение.

Один пациент находится в отделении реанимации и интенсивной терапии с политравмой, состояние без ухудшения.

Другой пострадавший получает лечение в отделении травматологии с диагнозом «пневмоторакс слева», состояние средней степени тяжести, без ухудшений.

Двое горняков находятся в отделении терапии КГП «Центральная больница г. Шахтинск» с отравлением токсическими газами, состояние ближе к средней степени тяжести.

Пострадавшие на уровне приёмно-диагностических отделений обследованы, направлены на амбулаторное лечение.

Всем пациентам проведены необходимые диагностические обследования и манипуляции, для оказания медицинской помощи привлечены все профильные службы, проведены консультации специалистами министерства здравоохранения – научных центров травматологии и ортопедии и нейрохирургии, задействованы также необходимые областные специалисты.

Стоит отметить, что в рамках координации и оказания психологической помощи на месте трагедии работают 16 психологов.

Кроме того, дополнительно завтра из ЦПЗ прибудут специалисты для поддержки и оказания помощи пострадавшим и их родственникам.