Двух пострадавших горняков готовят к выписке

Их готовят к выписке в ближайшее время, передает Kazpravda.kz со ссылкой на управление здравоохранения Карагандинской области
По информации управления здравоохранения Карагандинской области, пострадавшие на шахте имени Костенко горняки продолжают получать лечение, специализированные бригады медиков делают всё возможное, чтобы улучшить их состояние.
В стационарах Карагандинской области сейчас получают лечение 24 пациента, гемодинамическое показатели стабильны у всех пострадавших, ухудшения состояния не наблюдается.
В отделении токсикологии КГП на ПХВ «Многопрофильная больница им. Макажанова» с отравлением токсическими газами лёгкой и средней степени тяжести находятся 20 пациентов, они получают детоксикационную терапию и симптоматическое лечение.
Один пациент находится в отделении реанимации и интенсивной терапии с политравмой, состояние без ухудшения.
Другой пострадавший получает лечение в отделении травматологии с диагнозом «пневмоторакс слева», состояние средней степени тяжести, без ухудшений.
Двое горняков находятся в отделении терапии КГП «Центральная больница г. Шахтинск» с отравлением токсическими газами, состояние ближе к средней степени тяжести.
Пострадавшие на уровне приёмно-диагностических отделений обследованы, направлены на амбулаторное лечение.
Всем пациентам проведены необходимые диагностические обследования и манипуляции, для оказания медицинской помощи привлечены все профильные службы, проведены консультации специалистами министерства здравоохранения – научных центров травматологии и ортопедии и нейрохирургии, задействованы также необходимые областные специалисты.
Стоит отметить, что в рамках координации и оказания психологической помощи на месте трагедии работают 16 психологов.
Кроме того, дополнительно завтра из ЦПЗ прибудут специалисты для поддержки и оказания помощи пострадавшим и их родственникам.