Двух сестер-школьниц сбил автомобиль в Шымкенте

В городе Шымкенте легковой автомобиль выехал на тротуар и сбил двух сестер-школьниц, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Инцидент произошел 5 мая ранним утром перед шестой поликлиникой по улице аль-Фараби.

Водитель-женщина на Hyundai пыталась избежать столкновения с другим авто, не справилась с управлением и выехала на тротуар. В этот момент на перекрёстке ждали зелёный сигнал светофора две школьницы.

Автомобиль сбил девочек, а затем врезался в столб. Двух сестёр, учениц начальных классов, с различными травмами госпитализировали в детскую больницу в микрорайоне «Асар».

По данному факту в отношении водителя, совершившего ДТП, составили протокол по части 2 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью). Обе автомашины водворили на штрафстоянку.