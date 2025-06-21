Двум казахстанцам вернули зрение путем трансплантации роговицы

Здравоохранение
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Это стало благодаря посмертному донорству, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

Впервые в Алматы на базе Центральной городской клинической больницы заведующей офтальмологией Гульзат Абдрамовой были успешно извлечены два глазных яблока.

Это дало возможность провести двум другим пациентам операцию сквозной кератопластики — трансплантации роговицы глаза. Операции были проведены в тот же день и прошли успешно.

Особенность трансплантации роговицы заключается в том, что её необходимо пересаживать в кратчайшие сроки после изъятия — желательно в течение первых суток. В противном случае ткани теряют свои свойства, становятся непригодными для пересадки, что лишает пациентов шанса вернуть зрение.

Пациенты страдали буллезной кератопатией и помутнением роговицы — тяжёлым заболеванием роговицы, при котором нарушается её структура, появляются отёк и пузырьки (буллы), что приводит к сильному снижению зрения вплоть до полной слепоты.

Единственным радикальным методом лечения при данной патологии является пересадка роговицы. Благодаря донорству и высокому профессионализму врачей Центральной городской клинической больницы оба пациента получили шанс на восстановление зрения и возвращение к полноценной жизни. В послеоперационном периоде у них прогнозируется улучшение зрительных функций.

Донором стал пациент, поступивший в Центральную городскую клиническую больницу с обширным геморрагическим инсультом. В течение двух дней ему оказывалась медицинская помощь в полном объёме в соответствии с протоколами Министерства здравоохранения РК, проводились врачебные консилиумы. Несмотря на все усилия специалистов, спасти пациента не удалось — наступила биологическая смерть.

У пациента имелось официальное согласие на посмертное донорство органов, также соответствующее разрешение в письменной форме предоставили его близкие родственники.

#здравоохранение #медицина #операция #посмертное донорство #зрение

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