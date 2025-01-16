Джо Байден попрощался с Америкой

США
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В своей 17-минутной речи уходящий президент ни разу не упомянул имени преемника, Дональда Трампа, или кого-то из его окружения

Фото: AP / Mandel Ngan

В своей прощальной речи в качестве президента США Джо Байден предупредил американцев о рисках концентрации богатств и власти в руках узкого круга олигархов. Наблюдатели и СМИ считают, что он ссылается на миллиардера Илона Маска, не называя его имени, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com

Джо Байден в своем прощальном обращении к нации в качестве президента CША предупредил, что Америке угрожает олигархия сверхбогатых, которые приобретают непомерное влияние и власть.

«Хочу предупредить страну о некоторых вещах, которые внушают мне огромное беспокойство. Это опасная концентрация власти в руках очень немногих сверхбогатых людей», - заявил Байден из Овального кабинета, который он покинет на следующей неделе.

По его словам, формирующаяся олигархия «буквально угрожает демократии, нашим основным правам и свободам, а также честным шансам каждого на успех» (данные Федерального резерва показывают, что 0,1% самых богатых жителей страны вместе взятых владеют состоянием, в пять раз превышающим совокупное состояние 50% нижних слоев - прим. авт.).

Выступление Байдена содержало отсыл к прощальной речи одного из его предшественников, президента Дуайта Эйзенхауэра, предупреждавшего в 1961 году об опасности военно-индустриального комплекса. Джо Байден использовал скорректированный, но узнаваемый термин «техно-индустриальный комплекс». Он, по его мнению, держит под контролем социальные сети, откуда на американцев идет «лавина дезинформации, создающая условия для злоупотребления властью».

«При этом свободные СМИ рушатся, а социальные сети отказываются от проверки фактов», - отметил Байден.

В своей 17-минутной речи уходящий президент ни разу не упомянул имени преемника, Дональда Трампа, или кого-то из его окружения, но намек Байдена прозрачен. Никто не сомневается, что миллиардер Илон Маск получит огромное влияние на администрацию Трампа со своего нового поста главы управления эффективности правительства.

Байден отметил, что верит в стойкость американских демократических институтов.

«Наша система разделения власти, сдержек и противовесов может быть не идеальной. Но она обеспечила нашу демократию в течение 250 лет, это дольше, чем в любой стране, когда-либо проводившей столь смелый эксперимент», - заявил он.

В конце своего послания Байден поблагодарил нацию, свою семью и сторонников за «великую честь» служить в качестве президента и призвал молодежь отстаивать принципы и институты, определившие лицо страны.

 

#президент #США #Байден #прощание

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