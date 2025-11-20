30-летие вуза – не просто дата в календаре, а свидетельство упорного труда, пути поиска и формирования командного духа. За три десятилетия ЕАГИ превратился в авторитетный образовательный центр с богатой историей, собственными традициями и научной школой. Преподаватели института не только обеспечивают студентам высокое качество образования, но и воспитывают в них патриотизм и фундаментальные моральные ценности. За эти годы многие выпускники нашли свое место в жизни и внесли значительный вклад в развитие Казахстана.

Как коллега-ученый, я искренне восхищаюсь профессио­нализмом коллектива ЕАГИ, их преданностью знаниям и заботой о подрастающем поколении. Научный потенциал института и его воспитательная миссия вносят важный вклад в развитие отечественного образовательного пространства. Поздравляя коллег с юбилеем, желаю им дальнейших успехов, новых научных достижений и творческих вершин. ЕАГИ – это символ духовного возрождения и значимый элемент укрепления интеллектуального потенциала страны.

Сегодня Евразийский гуманитарный институт им. А. Кусаинова гордится своим профессорско-преподавательским составом, активной научной работой, международными связями и высокими стандартами качества образования. Коллектив института не только готовит квалифицированных специалистов в педагогической, экономической и правовой сферах, но и вносит значительный вклад в формирование профессиональной культуры и развитие практических навыков у молодого поколения.

Сохраняя свои традиции, ЕАГИ уверенно движется по пути инновационного развития. Он конкурирует на равных с ведущими вузами страны, заслуженно укрепив свою репутацию и место на образовательном рынке. Престиж института – результат усердной работы преподавательского коллектива и достижений его выпускников. Это закономерный итог тридцатилетнего труда и настойчивости.

Основатель института – док­тор исторических наук, профессор Амангельды Кусаинов, видный ученый, исследовавший историю Казахстана и внесший значительный вклад в развитие педагогической науки. Учебное заведение, названное его именем, сегодня признано одним из авторитетных вузов Казахстана. Профессор Кусаинов с честью прошел путь наставника, задав направление развитию института с первых шагов и сыграв ключевую роль в его превращении в современный центр, объединяющий образование и науку.

Евразийский гуманитарный институт им. А. Кусаинова – первое негосударственное высшее учебное заведение, основанное в нынешней Астане. Первым ректором был назначен Султанбек Оспанов. Институт был создан в эпоху реформ 1990-х годов и внес значительный вклад в формирование системы частного образования в Казахстане.

Безусловно, создание нового высшего учебного заведения и его вывод на достойный уровень – задача нелегкая. Однако благодаря организаторскому опыту и руководству Амангельды Кусаиновича, работе команды квалифицированных специалистов эта миссия была успешно реализована. В короткие сроки Евразийский гуманитарный институт стал узнаваемым и авторитетным вузом с собственной нишей в образовательном пространстве страны. Главный принцип руководителя, посвятившего более полувека работе в сфере образования, заключался в подготовке компетентных и конкурентоспособных специалистов, отвечающих потребностям общества. В реализации этой цели политика института делала акцент на качественное образование и развитие профессионального потенциала выпускников.

Ранее при институте были созданы аспирантура и диссертационный совет для подготовки высококвалифицированных педагогов-ученых. Эта традиция продолжается и сегодня в обновленном формате: разрабатываются педагогические программы, соответствующие современным требованиям, и реализуется система подготовки учителей нового поколения. Во главе всех этих инициатив всегда стоял опытный наставник и дальновидный руководитель – профессор Амангельды Кусаинов. Благодаря его труду и лидерству Евразийский гуманитарный институт стал надежным парт­нером в области образования и науки в нашей стране.

За три десятилетия ЕАГИ стал ярким примером качественного образования, профессионализма и международного сотрудничества в системе высшего образования Казахстана. Институт вносит свой вклад в развитие отечественной и региональной образовательной системы как активный член Ассоциации аккредитованных высших учебных заведений рес­публики, Ассоциации образовательных организаций и Фонда развития менеджмента Центральной Азии.

Международные связи института также расширяются: ЕАГИ установил тесное сотрудничество с зарубежными партнерами, включая такие организации, как Корпус мира США. Это парт­нерство способствует повышению профессионального опыта студентов и преподавателей и выведению качества образования на международный уровень.

Институт поддерживает инициативы Молодежного парламента, воспитывая у учащихся социальную активность, лидерские качества и гражданскую ответственность, которые можно назвать движущей силой будущего страны.

Престиж учебного заведения признан и на международной арене: по решению экспертного совета Высшего института бизнеса и управления в Женеве (Швейцария) ЕАГИ был удостоен золотой медали «За безупречную деловую репутацию». Эта награда подтверждает приверженность института принципам качественного образования, профессиональной этики и международного сотрудничества.

Научный потенциал института ежегодно растет. Профессорско-преподавательский состав активно участвует в научных проектах и исследованиях, совместно со студентами реализует инновационные инициативы. Международные конференции, семинары и программы академической мобильности поднимают образовательное пространство ЕАГИ на новый уровень.

Евразийский гуманитарный институт является одним из авторитетных вузов, сформировавших широкую сеть международного сотрудничества. Институт устанавливает тесные связи с ведущими университетами мира, уделяя особое внимание интеграции образования и нау­ки на международном уровне.

Среди зарубежных партнеров ЕАГИ – Interkulturelle Weiterbildungsgesellschaft (Германия, Дюссельдорф), Таллинн­ский университет (Эстония), Евразийский университет Баку (Азербайджан), Университет Болу им. Абант Иззет Байсал (Турция), Новосибирский государственный педагогический университет (Россия), Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами (Узбекистан), Университет Миссури (США), Университет Мухаммадия Сидоарджо и Университет Ататюрк (Турция), Бухарский государственный педагогический институт (Узбекистан), Кыргызский национальный университет им. Жусупа Баласагына, а также ряд университетов Индонезии – Институт Батари Тоджа Боне, Педагогический институт Анди Матаппа, университеты Бенгкулу, Фаджар, Фамика и Восточной Индонезии. Кроме того, институт наладил научные и академические связи с авторитетными вузами России – Оренбургским государственным университетом и Ярославским государственным университетом им. П. Г. Демидова.

Среди постоянных партнеров ЕАГИ можно выделить ведущие казахстанские университеты: это Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова, Карагандинский университет им. Е. А. Букетова и Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова. Это сотрудничество обеспечивает академическую мобильность студентов и преподавателей, создает возможности для реализации совместных научных проектов и культурных инициатив.

Международное партнерство является не только стратегическим направлением развития ЕАГИ, но и гарантией высокого качества образования и науки. За 30 лет институт занял достойное место в мировом образовательном пространстве, став признанным на международном уровне научно-методическим центром. Этот успех – результат упорного труда преподавателей и ученых, открытого диалога и постоянных стремлений к развитию.

За прошедшие десятилетия в стенах института были проведены многочисленные респуб­ликанские и международные научно-практические конференции, традиционные студенческие научные форумы «Наука и новая генерация», круглые столы и семинары по различным актуальным темам. Эти инициативы способствовали не только повышению качества образования, но и пробуждению интереса молодежи к научным исследованиям.

Коллектив института придает особое значение воспитанию студентов в атмосфере духовной зрелости, культуры и нравственности. Пропаганда здорового образа жизни, формирование антикоррупционной культуры, принципы академической честности и гражданской ответственности – одни из ключевых приоритетов ЕАГИ. В вузе регулярно проводятся различные общественные, спортивные и культурные мероприятия. Сегодня ЕАГИ – это и активный центр социально-культурной жизни. Здесь работают разнообразные клубы, студенческие организации и волонтерские движения, направленные на развитие творческого потенциала молодежи и совершенствование лидерских качеств.

Главным достижением ЕАГИ остаются выпускники, пользующиеся высоким спросом на рынке труда. Сегодня они успешно работают во всех регионах Казахстана и за рубежом.

Все это – результат целе­устремленной работы института по системному развитию, адаптированному к современным требованиям. Словом, это учебное заведение, где переплетаются наука и образование, национальный дух и инновационный подход.

Уверены, что и в дальнейшем ЕАГИ продолжит успешно выполнять свою главную миссию – готовить конкурентоспособных, патриотически настроенных и высокопрофессиональных специалистов. Коллектив института, несомненно, будет работать над преодолением новых вызовов времени и повышением качества национального образования до уровня мировых стандартов.

ЕАГИ – это символ знаний и духовности, объединяющий опыт прошлого, достижения настоящего и надежду на будущее. 30 лет – это лишь начало: впереди у института новые вершины и достижения.