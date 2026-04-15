Единственный государственный НПЗ Бангладеш Eastern Refinery Limited (ERL) приостановил работу из-за нехватки сырой нефти. Об этом сообщило местное издание The Business Standard со ссылкой на источники и представителей ERL. По их информации, нефтеперерабатывающий завод откроется не раньше мая, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

По информации собеседников The Business Standard, завод перестал перерабатывать топливо 12 апреля. Импорт сырой нефти в Бангладеш по-прежнему приостановлен из-за конфликта США и Израиля с Ираном.

Следующая партия нефти ожидается в начале мая, добавили источники издания. Она будет доставлена по альтернативному маршруту в обход Ормузского пролива. Запасов переработанного топлива в Бангладеш на данный момент достаточно, считают в ERL.

Обычно ERL перерабатывает около 4,5 тыс. т сырой нефти в день. После начала конфликта объем производства уменьшился примерно до 3,5 тыс. т в день. К 4 марта запасы топлива сократились до 2 тыс. т. Представитель ERL рассказал, что из-за нехватки нефти начали использовать «мертвые запасы» с примесями и отходами, которые могут засорить насосы и повредить оборудование.

Ситуация с мировыми поставками нефти была затруднена из-за ограничения судоходства в Ормузском проливе после начала конфликта США и Израиля с Ираном. Сначала проход судов по маршруту блокировал Иран, с 13 апреля началась морская блокада американскими силами. США утверждают, что ограничения распространяются только на суда, заходящие в иранские порты или выходящие из них.