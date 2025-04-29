За годы независимости концепт «Единство в многообразии» доказал свою безальтернативность, обеспечив базу для формирования единой казахстанской нации, состоящей из представителей разных этносов. Его последовательно продвигает и Ассамблея народа Казахстана, ставшая главным инструментом реа­лизации государственной политики в области межэтнических отношений.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

34-я сессия АНК, проходившая по традиции в преддверии Дня единства народа Казахстана, стала поводом для подведения итогов работы этого института за годы независимости. Тридцатилетний юбилей структуры, без которой сегодня сложно представить казахстанское общество, показал: выбранная модель межэтнической консолидации оказалась успешной и единственно верной. Благодаря ей, как отметил Президент страны Касым-Жомарт Токаев, такие ценности, как согласие, толерантность и дружба, являются не просто лозунгами, а неотъемлемой частью повседневной жизни граждан страны.

На заре суверенитета Казахстан был единственной страной на постсоветском пространстве, где этническое население уступало по численности представителям других национальностей. Поэтому в 1990-е одним из самых важных аспектов суверенного развития стал вопрос межнационального согласия – необходимо было найти оптимальное решение для гармонизации межэтнических отношений. Систематизация инструментов общественного взаимодействия в этой сфере и была возложена на АНК.

Таким образом, национальная политика в стране была институционализирована. В 2007-м году за ассамблеей закрепили конституционный статус. В 2008-м году был принят Закон РК «Об Ассамблее народа Казахстана», который предоставил АНК право полноценного участия в политической системе страны.

Год за годом ассамблея укреп­ляла влияние в обществе, становясь не просто платформой, позволявшей представителям всех этносов и конфессий, проживающих в Казахстане, сохранять и развивать свои язык и культуру, но и оказывать прямое влияние на принятие важных для страны решений на государственном уровне. Благодаря этим мерам республика обрела одну из наиболее сбалансированных и эффективных систем обеспечения мира и согласия.

Руководитель департамента научно-теоретического анализа и методологического обеспечения Института евразийской интеграции Арман Ешмуратов называет АНК инклюзивной платформой национального созидания. Эксперт считает, что в то время, когда современный мир переживает острый кризис коммуникации, когда усиливается геополитическое соперничество, а крупные державы демонстрируют склонность к принудительным методам воздействия на более слабые страны, особую значимость приобретает внутренняя устойчивость государств. И особенно остро данный вызов стоит перед полиэтничными обществами, где стабильность межэтнических отношений напрямую влияет на общественную безопасность и государственную целостность.

– На этом фоне казахстанская модель этнополитики представляет собой уникальный опыт, – считает Арман Ешмуратов. – Ассамблея народа Казахстана стала не просто консультативным органом, а эффективным механизмом институционализации межэтнического диалога. В условиях постсоветской трансформации, когда мно­жество стран столкнулись с разрушительными этническими конфликтами, Казахстан смог избежать масштабных столк­новений, что во многом стало возможным благодаря раннему формированию каналов устойчивой коммуникации между этносами и государством. АНК сыграла ключевую роль в этом процессе, став структурой миротворческого типа.

Сегодня ассамблея представляет собой инклюзивный инс­титут, обеспечивающий гармонизацию межэтнических отношений, выполняет функ­цию своеобразного «моста» между культурами, способствуя формированию толерантности и общей гражданской идентичности, отмечает эксперт.

Говоря об итогах сессии АНК и работы этой структуры за годы независимости в целом, главный эксперт отдела мониторинга общественного мнения КИСИ при Президенте РК Жанар Накипбаева приводит результаты научного исследования «Интеркультурализм и толерантность в полиэтническом Казахстане в условиях глобализации и миграционных вызовов», проведенного в 2022–2024-х годах в Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях.

Собранные в его ходе данные показывают: во всех регионах страны, где проводилось исследование, устойчиво преобладают позитивные проявления толерантности. В полиэтнических населенных пунктах активно развиваются межэтнические связи через совместное предпринимательство, интерес к культуре друг друга. Например, казахи и узбеки практикуют асар, а казахи и таджики – сүйек ұстасу. Также наблюдается регулярное совместное празднование государственных и национальных праздников, таких как Наурыз и Курбан-Байрам, а также совместное переживание семейных радостей и горестей.

Среди факторов, влияющих на толерантность в полиэтнических населенных пунктах, эксперт наряду с ежедневными встречами по рабочим и бытовым поводам, без которых не обходится жизнь ни одного сообщества, называет и активную деятельность регио­нальных институтов АНК, а также готовность населения к межкультурному диалогу.

– Также для отдельных регионов актуальны и другие позитивные факторы: для Туркестанской области – наличие общего языка коммуникации, общих ценнос-тей (история и статус Туркестана как столицы тюркского мира), патриотизма (мы – туркестанцы), общих основ идентичности, – отмечает Жанар Накипбаева. – Для Жамбылской области – это занятие благотворительностью и волонтерством, историческая память. Для Алматинской – гордость за природу, сплоченность населения, межэтнические браки, благотворительность.

Особого внимания заслужи­вает толерантность в моноэтнической среде. В ходе исследования выяснилось, что уровень толерантности варьируется от села к селу. Например, в населенных пунктах, где жители редко вступают в регулярные контакты с представителями других этнических групп, наблюдаются повышенный интерес к межкультурному взаимодействию и стремление узнать больше о других культурах. При этом краткосрочные и фрагментарные контакты, напротив, могут способствовать формированию стереотипов и закрытости.

Результаты исследования показывают, что в наиболее полиэтничных регионах страны наблюдается благоприятная межэтническая ситуация, основанная на ценностях согласия и дружбы, подкрепленных толерантностью.

– Однако мы живем в эпоху, когда глобальные вызовы и цифровые трансформации диктуют свои правила. Мир стремительно сужается до масштабов одного пространства, создавая ощущение, что все государства находятся на одном «корабле». В таких условиях даже события на микроуровне могут вызывать эффект домино: неосторожно сказанные слова или действия способны отразиться на имид­же и статусе страны на международной арене. Поэтому особенно важно рассматривать толерантность не только в межэтническом, но и в более широком – межкультурном контексте, – считает эксперт.

В этой связи слова Президента, прозвучавшие на 34-й сессии АНК о том, что мир и стабильность – это не подарки, которые нам даровала судьба, а результат нашей сплоченности и общих неустанных усилий, в очередной раз напоминают о важности сохранения этих ценностей.