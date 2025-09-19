Путь солдата

В честь 100-летия со дня рождения в селе Самарском Самарского района Восточно-Казахстанской области почтили память настоящего солдата и патриота Токтара Искаковича Бакраева – на фасаде дома № 1 на улице, носящей его имя, открыли мемориальную доску. На церемонию собрались его родственники, жители села Бастауши и райцентра, представители Совета ветеранов и акимата района.

Жизнь Токтара Бакраева началась не с тишины и покоя, а с грохота войны. В январе 1943 года его, 18-летнего юношу, призвали в армию и отправили на фронт. После военной подготовки в Петропавловске и учебы в Ташкентском пехотном училище он оказался в самом пекле событий – служил в легендарной 150-й Идрицкой гвардейской дивизии 1-го Белорусского фронта, которая прокладывала себе путь к Победе через Польшу. За доблесть, проявленную при освобож­дении польской столицы, награжден медалью «За освобождение Варшавы».

С боями Токтар прошел путь от Вислы до Одера, где отличился наряду со своими однополчанами. За мужество, героизм и отвагу при прорыве обороны врага на Одере он был удостоен ордена Красной Звезды.

Но главное испытание ждало впереди – Берлинская наступательная операция, которая должна была поставить точку в войне.

– В 12 часов начался штурм Рейхстага. В атаку под плотным огнем бросились два полка Идрицкой дивизии – 674-й и 756-й. Среди штурмующих были наш папа и его друг Рахимжан Кошкарбаев, которому вручили полковой штурмовой флаг, – рассказал сын фронтовика Талгат Бакраев. – Именно тогда Кошкарбаев первым среди атакующих советских солдат водрузил красный штурмовой стяг на здании Рейхстага, за что и был позже представлен к званию Героя Советского­ Союза. Бои за Рейхстаг продолжались более суток, и наш папа был их участником!

Токтар выжил, словно оберегаемый молитвами матери, отправившей своего единственного взрослого сына на фронт, – ни одна пуля не задела его. За мужество при штурме Рейхстага он был награж­ден медалями «За взятие Берлина» и «За участие в Великой Отечественной войне», а Идрицкая дивизия получила почетное наименование Берлинской.

После капитуляции немецких войск Токтар продолжил службу в Группе советских войск в Германии и был назначен заведующим секретной частью штаба 674-го полка. Эту ответственную должность он получил благодаря своей грамотности, сообразительности, красивому почерку и отличному владению русским языком.

В феврале 1947 года, после демобилизации, лейтенант Бакраев, наконец, вернулся домой.

Человек с характером

Токтару, которому едва исполнилось 22 года, нужно было заботиться о пожилом отце, больной матери и младших братьях. В июне 1947-го устроился на работу заместителем председателя Бирликшильского сельского совета Жарминского района Семипалатинской области, который находился в селе Филипповка (ныне село Шымылдык Абайской области).

В 1950 году он вступает в ВКП(б) и начинает партийную карьеру – работает пропагандистом, а затем инструктором в Восточно-Казахстанском областном комитете партии и 2-м секретарем Самарского райкома партии ВКО.

Но, несмотря на высокие посты, его сердце всегда принадлежало родной земле и простым людям. В 1955 году, в разгар кампании по освоению целины, Токтар принял важное для себя решение: стал председателем вновь созданного крупного колхоза им. Джамбула, объединившего шесть малых хозяйств.

– Когда отец возглавил колхоз, тот был в упадке. Не хватало всего: техники, семян, рабочих рук. Но он, закаленный фронтом, не привык отступать – с головой ушел в работу, быстро вникая в тонкости аграрного дела. Благодаря его умению настроить колхозников на дружную работу и личной самоотдаче колхоз, который еле сводил концы с концами, вышел в «миллионеры». За успехи отца наградили орденом «Знак Почета» и медалью «За освоение целинных земель», – продолжает Талгат Тохтарович.

Учитывая отличные достижения в хозяйственной работе, в марте 1961 года Токтара назначают председателем Самарского райисполкома и доверяют поднимать экономику всего района.

В 1963-м ему предложили возглавить Зыряновский райком партии – это был прямой путь к большой карьере, но Токтар Бакраев отказался. Он хотел вернуться к людям, которые ему доверяли, и попросился обратно в свой колхоз, который за два года его отсутствия пришел в полный упадок. Жители встретили его с большой надеждой, и он вновь поднял хозяйство, за что получил второй орден «Знак Почета».

Самой большой наградой для Токтара Искаковича были не ордена, а благополучие односельчан. Он добился строительства первой в районе двухэтажной казахской школы, чтобы дети могли получать образование на родном языке. Строил элеватор и социальные объекты – библиотеку, клуб, баню, – обеспечивая людям достойную жизнь. У колхозников появился достаток, они переселились из мазанок в добротные дома под шиферными крышами.

Память о Человеке

– Отец утром уезжал, ночью приезжал – мы его не видели. То на посевной, то на уборочной, то на стройке пропадал. А потом он заболел. Каждый день был с нами. Вроде бы плохо, что болеет, а нам хорошо – отец рядом, – вспоминает Талгат Токтарович.

…К сожалению, тяготы фронта, тяжелый, самоотверженный труд подорва­ли его здоровье. Он ушел из жизни 24 мая 1970 года в возрасте 45 лет. Но его короткая жизнь вместила в себя огром­ную эпоху: тяжелые годы коллективизации, кровопролитную войну и освоение целины.

Токтар Бакраев оставил после себя не только ордена и награды, но и гораздо более ценное наследие – благополучное село. В Бастауши установлена мемориальная стела в память об односельчанах – участниках Великой Отечественной войны, и на ней высечено имя Токтара Искаковича Бакраева. В его честь названа центральная улица в районном центре, селе Самарском, и открыта мемориальная доска на доме № 1 по этой улице, посвящен отдельный стенд в местном краеведческом музее.

Память о нем живет в рассказах его детей и односельчан, которые знали его как скромного, честного и порядочного человека, чья жизнь была посвящена служению Родине и людям.