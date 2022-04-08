В Шымкенте Исполнительный секретарь партии «AMANAT» Асхат Оралов провел ряд встреч с медицинскими работниками, председателями первичных партийных организаций, городским активом партии, а также запустил проект «TazaLike» в городском дендропарке вместе с активистами молодежного крыла.

Так, в городе Шымкент Асхат Оралов принял участие в первой экологической акции в рамках партийного проекта «TazaLike», о котором было заявлено на прошедшем 1 марта Съезде партии.

В ходе мероприятия свыше 100 молодых людей высадили более 200 саженцев в городском дендропарке имени Асанбая Аскарова.

Исполнительный секретарь партии отметил, что главная цель данного проекта – повышение экологического сознания граждан и развитие культуры бережливого использования ресурсов.

«Партия «AMANAT» будет привлекать профессиональных экологов, активистов и волонтеров для проведения различных экологических акций. Мы не сомневаемся, что в каждом регионе, районе и селе поддержат этот проект. Это наш долг – заботиться о родной земле», - отметил Асхат Оралов.

Также Исполнительный секретарь партии посетил городской Онкологический центр, где в рамках реализации предвыборной программы «AMANAT» установлено оборудование для проведения позитронно-эмиссионной томографии.

На встрече с коллективом цента было отмечено, что здоровье граждан – один из главных приоритетов «AMANAT». Более того, почти 75 тысяч медицинских работников страны являются членами партии. Это около 10% от общего количества аманатовцев.

«ПЭТ-лаборатории есть только в Алматы и в столице, теперь же жители Шымкента и близлежащих областей смогут бесплатно проходить обследования на современном оборудовании, не затрачивая время и средства на дорогу. Уникальность позитронно-эмиссионной томографии в том, что она позволяет выявлять онкологические образования на ранней стадии и соответственно проводить эффективное лечение», - подчеркнула руководитель Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии Диляра Кайдарова.

Также в Шымкенте состоялось собрание председателей первичных партийных организаций города, где были обсуждены вопросы качественной реализации новых партийных проектов на местах. На сегодня в городе насчитывается 51 первичная партийная организация, в которых состоят более 31 тысячи партийцев.

В этот же день Асхат Оралов встретился с партийным активом Шымкента, обсудив приоритеты модернизации «AMANAT», в соответствии с реализацией реформ, озвученных в Послании Президента страны.

«В городе доля молодежи NEET, которая не работает, не учится и не пытается найти работу составляет 6,7%, то есть около 15 тысяч человек. Партии предстоит большая работа по разработке эффективных решений для социализации этой категории людей», - сказал в ходе встречи руководитель Шымкентского молодежного ресурсного центра Магжан Исахов.