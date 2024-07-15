«ЭкоДиалог» между обществом и государством

Согласно отчету Министерства культуры и информации РК за 2023 год, 80,2% граждан считают крайне важным сохранение благоприятной окружающей среды, при этом только 23,2% довольны текущим ее состоянием.

Эти данные подчеркивают необходимость расширения диалога между госорганами и гражданским обществом для разработки и реализации эффективных мер по улучшению экологической ситуации. И именно такие цели преследует проект «ЭкоДиалог», получивший грант от Европейского союза (ЕС) в размере 400 тыс. евро.

– ЕС приветствует стремление Казахстана достичь углеродной нейтральности к 2060 году. В соответствии с Соглашением о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Европейским союзом и вашей страной мы стремимся укрепить сотрудничество в области охраны окружающей среды и изменения климата. Надеемся, что активное участие граж­данского общества в диалоге с государственными органами в рамках проекта «ЭкоДиалог» станет катализатором таких усилий, – отметил глава по сотрудничеству в Представительстве Евросоюза в РК Йоханнес Баур, открывая конференцию, посвященную старту проекта.

Участники онлайн-встречи поделились успешными примерами и предложениями по улучшению взаимодействия между НПО и государственными органами, обсудили проблемы и возможности управления отходами в сельских районах, а также вопросы гендерного равенства и участия молодежи в экологичес­ких инициативах.

– Ежегодно в Казахстане только 80% твердых отходов собирается и транспортируется, – отметила заместитель исполнительного директора Казахстанской ассоциации по управлению отходами «KazWaste» Айжан Рыскулова. – Раздельный сбор на разных этапах внедрен в 130 населенных пунктах страны. Переработка тоже развивается, и около 24% ТБО перерабатывается. Однако в республике продолжают функционировать более трех тысяч полигонов, из которых только пятая часть соответствует установленным инженерным требованиям, остальные же – это просто стихийно образованные свалки.

Если в городах вопрос управления отходами так или иначе решается централизованно, то в сельской местности он представляет большую проблему – попросту отсутствует инфраструктура по сбору, вывозу и переработке мусора.

– Нет не то что сортировки, порой и вывоз отходов не организован. А там, где он есть, многие жители не оплачивают даже весьма небольшой тариф. Поэтому практически у каждого поселка можно увидеть свалку мусора, куда отправляется то, что не сожгли на подворье. Все это, естественно, приводит к загрязнению воздуха, почвы и воды, – говорит Айжан Рыскулова.

На государственном уровне этой проблеме уделяют сегодня большое внимание. Принят ряд стратегических документов – Концепция по переходу Казахстана к зеленой экономике, Стратегия достижения углеродной нейтральности, Экологический кодекс. Но без усилий со стороны гражданского общества не обойтись. Поэтому проект «ЭкоДиалог» создает обширную сеть, которая объединит НПО, волонтеров, экоактивистов, женские и молодежные организации. Эта платформа позволит им быть услышанными на государственном уровне и получить поддержку акиматов.

– Мы заявляем о старте проекта. Нам важно понять, как сами НПО оценивают уровень и качество взаимодействия с государственными органами, – подчеркнула директор Департамента по отходам и химической безопасности Центра «Содействие устойчивому развитию» Юлия Лобунцова. – Опрос показал, что большая часть отмечает средний и низкий уровни этого сотрудничества. Препятствует развитию диалога, по мнению самих НПО, низкая осведомленность о его возможностях, нежелание чиновников делиться информацией. Некоторые сельские НПО и вовсе не верят, что с госорганами можно конструктивно взаимодействовать.

Однако положительные примеры тоже есть – при определенных условиях местные сообщества и акиматы могут весьма эффективно решать проблемы сообща. О таком опыте рассказала директор ОО «Ангел» Людмила Петрова, работающая в городе Атбасар Акмолинской области.

– Наша организация создана 24 года назад. Мы взаимодействуем с молодежью, местными и профессиональными сообществами. Хорошо налажен диалог с акиматом, который поддерживает инициативы, реагирует на предложения. Эффективно сотрудничаем с властью через депутатов маслихата, общественные советы, – отметила она. – Если говорить о системе управления ТБО, то работа ведется по двум основным направлениям: сокращение их образования – это экологическое просвещение населения, и непосредственно вывоз отходов. Впервые в 2018 году наша организация обратилась в акимат с предложением установить контейнеры для раздельного сбора мусора. Аким поддержал, сказал: если население примет, будем увеличивать их количество. Сейчас уже наладили платный прием ТБО. Хоть деньги небольшие, но людей это стимулирует.

Проблема образования стихийных свалок Атбасару тоже знакома. Но несколько лет назад за ее решение целенаправленно взялись общественники и опять-таки предложили акимату выход.

– Этот вопрос требовал комплексного решения. Городские власти помогли вывезти мусор, предоставили технику, а жители приняли активное участвовали в уборке и благоустройстве освободившихся территорий. За счет грантов НПО на этих участках устанавливали детские площадки, – рассказала Людмила Петрова.

Теперь атбасарцы стараются поддерживать чистоту и порядок, активно участвуют в республиканских экологических акциях. Открылся небольшой цех по пошиву экосумок, которые заменяют одноразовые пакеты. Помогают активистам местные блогеры, которые обличают нарушителей чистоты.