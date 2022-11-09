Общество Экология столицы стала главной темой встречи министра экологии, геологии и природных ресурсов с общественностью Астаны 9 ноября 2022 г. 2:30 Ян Юрьев Воздух, мусор, озера – вот основные темы, вокруг которых строился диалог. Проблем много. Среди первых и довольно неожиданных – воздух. Столица резко сделала скачок не в лучшем направлении и, несмотря на отсутствие вредных промышленных производств, возглавила республиканских рейтинг городов с самым худшим воздухом. Основными источниками проблемы названы ТЭЦ, автономные котельные, печи частного сектора и автомобильный транспорт. Нет среди проблем ни одной, где не было бы вины человека. Ну или администрации города – кому как виднее. В Астане так и не появилась новая ТЭЦ, которая бы не просто меньше коптила, но и закрыла бы потребность в центральном отоплении. Как следствие – автономные котельные, владельцев которых не смутило даже проведение ЭКСПО, посвященного «зеленым» технологиям. С автомобилями тоже все просто: альтернативный общественный транспорт в лице ЛРТ так и не построен, хотя разговор о нем вот уже как десять лет ведется. В результате – пробки, переизбыток личного транспорта и загазованность. С частным сектором тоже несложно: газ в столицу тянули так долго, что благоприятный момент для перехода на новый, более экологичный вид топлива оказался упущен. Даже там, где газ подведен, горожане продолжают топить углем. Подключение стоимостью под миллион тенге могут себе позволить далеко не все. Там, где не получается решить проблему естественным путем, может включиться режим запретов. – Планируется до 2025 года Астану полностью газифицировать. Мы прорабатываем предложение запретить уголь в качестве средства отопления, – говорит министр экологии Сериккали Брекешев. По данным министра, доступ к природному газу сегодня есть у 14 тыс. абонентов. Но возможностью этой воспользовались только порядка 6,7 тыс. Что касается снижения выбросов от городского транспорта, столичным акиматом введены в эксплуатацию 100 электробусов, на газ переведены 75% транспорта коммунальных предприятий Астаны. Чтобы понять масштаб проблемы, достаточно сравнить с остальными регионами страны. За девять месяцев текущего года предприятия Казахстана выбросили в окружающую среду один миллион тонн загрязняющих веществ. Доля столичных предприятий в загрязнении составляет около шести процентов. Из 132 тысяч тонн столичных выбросов добрую половину занимают транспорт и ТЭЦ. Также среди городских экологических проблем министр отметил незаконные свалки и недостаточный уровень озеленения. Причем и здесь с акиматом есть разногласия. На бумаге вроде бы как ситуация выглядит неплохо. Но… министерство не уверено в достоверности информации о переработке твердых бытовых отходов. Акимат заявляет долю переработки ТБО на уровне 75%. Министерство, в свою очередь, оценивает ее на уровне не более 15%. По словам Сериккали Брекешева, в данных акимата учитывается показатель от отсортированного объема, а не от общего. Не все радужно и в отношении несанкционированных свалок. При помощи космомониторинга в этом году выявлена 551 свалка, из них утилизированы всего 46%. Проблема, не типичная для Астаны и больше характерная для Алматы – ветровой режим. Казалось бы, в самой продуваемой ветрами столице мира с этим сложностей не будет. Однако пришло время, и министерство было вынуждено взяться за исследование ветрового режима города. Создана карта ветров с учетом застройки, рельефа местности, зеленых насаждений. В соответствие с ней в этом году планируется внести коррективы в генеральные планы строительства главного города Казахстана.