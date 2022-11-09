Экология столицы стала главной темой встречи министра экологии, геологии и природных ресурсов с общественностью Астаны

Воздух, мусор, озера – вот основ­ные темы, вокруг которых строился диалог. Проблем много. Среди первых и довольно неожиданных – воздух. Столица резко сделала скачок не в лучшем направлении и, несмотря на отсутствие вредных промышленных производств, возглавила рес­публиканских рейтинг городов с самым худшим воздухом.

Основными источниками проб­лемы названы ТЭЦ, автономные котельные, печи частного сектора и автомобильный транспорт. Нет среди проблем ни одной, где не было бы вины человека. Ну или администрации города – кому как виднее.

В Астане так и не появилась новая ТЭЦ, которая бы не просто меньше коптила, но и закрыла бы потребность в центральном отоплении. Как следствие – автономные котельные, владельцев которых не смутило даже проведение ЭКСПО, посвященного «зеленым» технологиям.

С автомобилями тоже все просто: альтернативный общественный транспорт в лице ЛРТ так и не построен, хотя разговор о нем вот уже как десять лет ведется. В результате – пробки, переизбыток личного транспорта и загазованность.

С частным сектором тоже несложно: газ в столицу тянули так долго, что благоприятный момент для перехода на новый, более экологичный вид топлива оказался упущен. Даже там, где газ подведен, горожане продолжают топить углем. Подключение стои­мостью под миллион тенге могут себе позволить далеко не все.

Там, где не получается решить проблему естественным путем, может включиться режим зап­ретов.

– Планируется до 2025 года Астану полностью газифицировать. Мы прорабатываем предложение запретить уголь в качестве средства отопления, – говорит министр экологии Сериккали Брекешев.

По данным министра, доступ к природному газу сегодня есть у 14 тыс. абонентов. Но возможностью этой воспользовались только порядка 6,7 тыс.

Что касается снижения выбросов от городского транспорта, столичным акиматом введены в эксплуатацию 100 электробусов, на газ переведены 75% транспорта коммунальных предприятий Астаны. Чтобы понять масштаб проблемы, достаточно сравнить с остальными регионами страны. За девять месяцев текущего года предприятия Казахстана выбросили в окружающую среду один миллион тонн загрязняющих веществ. Доля столичных предприя­тий в загрязнении сос­тавляет около шести процентов. Из 132 тысяч тонн столичных выбросов добрую половину занимают транспорт и ТЭЦ.

Также среди городских экологических проблем министр отметил незаконные свалки и недос­таточный уровень озеленения. Причем и здесь с акиматом есть разногласия. На бумаге вроде бы как ситуация выглядит неплохо. Но… министерство не уверено в достоверности инфор­мации о переработке твердых бытовых отходов. Акимат заяв­ляет долю переработки ТБО на уровне 75%. Министерство, в свою очередь, оценивает ее на уровне не более 15%. По словам Сериккали Брекешева, в данных акимата учитывается показатель от отсортированного объема, а не от общего.

Не все радужно и в отношении несанкционированных свалок. При помощи космомониторинга в этом году выявлена 551 свалка, из них утилизированы всего 46%.

Проблема, не типичная для Астаны и больше характерная для Алматы – ветровой режим. Казалось бы, в самой продувае­мой ветрами столице мира с этим сложностей не будет. Однако пришло время, и министерство было вынуждено взяться за иссле­дование ветрового режима города. Создана карта ветров с учетом застройки, рельефа местности, зеленых насаждений. В соответствие с ней в этом году планируется внести коррективы в генеральные планы строительства главного города Казахстана.