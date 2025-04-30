Для тех, у кого в квартирах нет индивидуальных приборов учета, плата за пользование холодной водой окажется вдвое дороже. Тепло же влетит в копеечку тем, у кого площадь жилья превышает 100 кв. м. Таковы теперь будут «социальные нормы потребления», внедрение которых осуществляется в целях стимулирования населения к ресурсосбережению.

Данные нормы направлены на установление тарифов в зависимости от объема потребления услуг водо- и теплоснабжения по принципу «чем больше экономишь, тем меньше платишь». Об этом «Казахстанской правде» сообщил руководитель областного департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК (ДКРЕМ) Даур Жунусбеков.

– B сфере водоснабжения предусмотрено применение четырехуровнего тарифа в зависимости от объемов потребления, – пояснил глава областного ДКРЕМ. – При использовании до трех кубометров воды будет применяться действующий тариф. Для тех, кто потребляет от трех до пяти кубометров, он окажется выше на 20 процентов. При потреблении от пяти до 10 кубов – на 50 процентов. Тем же, кто не имеет приборов учета, придется платить двойную цену.

В сфере водоснабжения региона четырех­уровневый тариф в зависимости от объема потребления начали применять с апреля нынешнего года, так что уже в мае жезказганцам придут апрельские счета за питьевую воду, рассчитанные по новому методу, что подтверждают в АО «Предприятие теп­ловодоснабжения города Жезказгана» (АО «ПТВС») – субъекте естественных монополий.

B сфере теплоснабжения дифференциация тарифов осуществляется по площади жилья. До 100 кв. м будет применяться утвержденный тариф, от 100 до 200 квадратов – тариф окажется выше на 10% от утвержденного, свыше 200 кв. м – платить придется уже по среднеотпускному тарифу.

– Дополнительно полученный субъектами естественных монополий доход будет направлен на решение приоритетных задач в сфере ЖКХ, в том числе на модернизацию, реконструкцию сетей и оборудования, приобретение основных средств, внедрение ресурсосберегающих технологий, оснащение приборами учета и другие нужды, – подчеркнул в ходе разговора Даур Жунусбеков. – Конечно же, внедрение социальных норм потребления будет сопровождаться строгим контролем целевого использования дополнительного дохода.

Также в рамках исполнения поручений, содержащихся в Послании Главы государства, постановлением Правительства от 25 декабря 2024 года утвержден Национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов». Его целью является модернизация энергетической и коммунальной инфраструктуры (сетей и объектов) в республике для обеспечения надежного и качественного предоставления коммунальных услуг населению и устойчивого развития экономики страны со сроком реализации на период до 2029 года.

По словам Даура Жунусбекова, претворение в жизнь Национального проекта предус­матривает такие механизмы финансирования, как прямое кредитование субъектов естественной монополии (СЕМ) через банки второго уровня, Банк развития Казахстана, Фонд развития промышленности; за счет механизма выкупа государственных ценных бумаг местными исполнительными органами через АО «Казахстанская жилищная компания», Банк развития Казахстана (облигационные займы); бюджетное кредитование через местные исполнительные органы...

Касательно изменения тарифа на холодную воду, руководитель ДКРЕМ пояснил, что потребителю в данном случае выгоднее приобрести индивидуальные приборы учета.

О том, каковы размеры тарифа (без НДС) на холодную питьевую воду для населения на одного человека при наличии индивидуального прибора учета, уточнили в АО «ПТВС». Средний тариф составляет 47,23 тенге за кубометр, он будет применяться, если на одного человека израсходовано до 3 кубометров воды. От трех до пяти кубомет­ров – 56,68 тенге за куб, от пяти до 10 кубометров – 70,85 тенге, если же потреб­лено свыше 10 кубометров на одного человека по счетчику, а также если в квартире или доме нет прибора учета, тариф составит 94,46 тенге за кубометр.

Кстати, опрос председателей КСК Жезказгана показал, что в основном общедомовые приборы учета (ОПУ) питьевой воды в Жезказгане не работают. Проблема старая – ОПУ, приобретенные и установленные за счет потребителей, не хотят брать на баланс ни председатели КСК, ни в АО «ПТВС». Сейчас вопрос ответственности стороны решают в суде.

Индивидуальные приборы учета холодной воды установили не более 5,5% физических лиц. А это значит, что подавляющее большинство населения будет платить за питьевую воду по четвертой категории – то есть по двойному тарифу.

Счета за теплоснабжение также будут выставляться по новой системе. Если площадь вашего жилья составляет до 100 кв. м, будет применен тариф 2 906,43 тенге за Гкал, без НДС. Если площадь от 100 до 200 квадратов – 3 197,07 тенге за Гкал, свыше 200 кв. м – 4 274,16 тенге за Гкал.

Новые тарифы будут применяться в Жезказгане и Сатпаеве. Большинство многоквартирных жилых домов имеют приборы учета тепла. Однако если такого прибора в жилом доме нет, в том числе в индивидуальном жилище, расчеты будут производиться по нормам потребления. Как изменятся счета за тепло, жезказганцы и сатпаевцы узнают в следующем отопительном сезоне.

Малообеспеченные граждане имеют право обратиться за получением жилищной помощи на оплату коммунальных услуг. Право на нее, как сообщили в отделе занятости и социальных программ Жезказгана, имеют жители областного центра с низким доходом, инвалиды первой и второй групп, получатели минимальной пенсии.