Официально
Е.Кошанов: партии «AMANAT» нужны люди, мыслящие масштабно и по государственному

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов с рабочим визитом прибыл в Мангистаускую область, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса РК.

​В Актау Спикер Мажилиса встретился с общественностью региона, особо отметив, что специально приехал в Мангистаускую область накануне республиканского референдума по внесению изменений в Конституцию, чтобы поговорить с жителями о важности этого исторического события.

Председатель Мажилиса подчеркнул, что мангистаусцы всегда поддерживают прогрессивные инициативы и политику, проводимую Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, по улучшению благополучия казахстанцев. Он особо отметил, что для успешной реализации реформ необходима консолидация всего общества.

- Мы должны объединиться вокруг курса Президента и принять активное участие в реализации его инициатив, которые, безусловно, будут способствовать улучшению жизни казахстанцев. Верю, что мангистаусцы будут надежной опорой Главы государства в этом, - сказал Ерлан Кошанов.

Рассказывая о предлагаемых изменениях, вносимых в Основной закон, Спикер подробно остановился на нормах по снижению требований к регистрации политических партий.

- Несомненно, это оживит политическую жизнь страны, усилит дискуссии в Парламенте. Таким образом будет реализована инициатива Президента о том, что дебаты должны проходить не на улицах, а в Мажилисе и маслихатах. Кроме того, появится возможность каждому казахстанцу, верящему в свои силы, стать депутатом, избравшись по мажоритарной избирательной системе. Думаю, таких активных людей в Мангистауской области достаточно, - заявил Спикер Палаты.

​Ерлан Кошанов обратил внимание и на другой, не менее важный блок поправок, затрагивающих правозащитную сферу. В этой связи он отметил создание Конституционного Суда, повышение до конституционного уровня статуса Уполномоченного по правам человека.

​Председатель Мажилиса рассказал и о норме, волнующей многих казахстанцев, - о закреплении народа как собственника земли и природных ресурсов Казахстана.

​- Эти изменения предложены Главой государства. Они имеют особую значимость в идеологическом, политическом и моральном аспектах. Эти поправки на самом высоком юридическом уровне закрепляют принцип, что единственным собственником земли будет народ. И после их принятия это налагает еще большую ответственность на каждого из нас за свою землю, бережное отношение к ней и свою страну в целом, - сказал Спикер Мажилиса.
​Говоря об этом, Ерлан Кошанов вспомнил случай со строительством отеля на территории заповедной зоны в ущелье Бозжыра, которое, благодаря вмешательству общественности региона, было перенесено за пределы заказника.

​Председатель Мажилиса отметил также, что конституционная реформа будет способствовать закреплению в обществе принципа меритократии и справедливости.

​- Граждане должны иметь равные возможности для участия в жизни страны, для карьерного и социального продвижения. Политические изменения призваны открыть путь каждому честному, способному гражданину, который думает о своей стране. Эти поправки также устранят монополии и олигополии, позволив бизнесу работать свободно. В целом реформы Президента коренным образом изменят модель управления страной, - подчеркнул Спикер Палаты.

​В беседе с мангистауцами Ерлан Кошанов также обозначил ряд актуальных для региона вопросов. В их числе - трудоустройство и безработица среди молодежи, трудовые споры, нехватка кормов и пастбищных угодий для выпаса скота, а также другие социальные вопросы.

​Все они, по словам Председателя Мажилиса, находятся в центре внимания руководства страны и будут решаться в рамках Комплексного плана развития области на 2021-2025 годы, принятого в прошлом году по поручению Президента страны. Важно сейчас - воплотить их в жизнь, подчеркнул Ерлан Кошанов.

​Кроме того, эти вопросы находятся на постоянном контроле у мажилисменов и членов партии «AMANAT», заверил Председатель партии Ерлан Кошанов. При этом он подчеркнул, что партийцы готовы работать в новых условиях при активном содействии местных кадров, небезразличных к судьбе своего региона, мыслящих масштабно и по государственному. И в случае необходимости мажилисмены готовы провести Парламентские слушания по проблемам региона.

Председатель Мажилиса подчеркнул, что реформы, инициированные Главой государства, затрагивают практически все аспекты жизни казахстанцев. И успех предстоящего референдума будет во многом зависеть от активности каждого гражданина.

С учетом этого Ерлан Кошанов призвал общественность Мангистауской области принять активное участие в общереспубликанском референдуме, сделав правильный выбор за успешное будущее своей страны.

В ходе поездки Председатель Мажилиса обсудил предстоящие конституционные поправки со студентами и преподавателями Каспийского государственного университета технологии и инжиниринга имени Ш.Есенова.

В областном филиале партии «AMANAT» Председатель партии Ерлан Кошанов встретился с членами Мангистауского областного совета матерей, обсудив с ними волнующие их вопросы, в том числе проблемы многодетных матерей, и разъяснив им содержание наиболее значимых поправок, вносимых в Конституцию.

В ходе визита Спикер Мажилиса побывал и на хвостохранилище «Кошкар Ата», ознакомившись с работами по рекультивации озера для решения экологической проблемы региона.

Значение предстоящего референдума он обсудил также с нефтяниками, посетив месторождение французской нефтегазовой компании «Total».

В целом в ходе визита мангистаусцы заверили Спикера Мажилиса, что готовы поддержать реформы Главы государства и примут активное участие в референдуме 5 июня текущего года по внесению поправок в Конституцию страны.

Популярное

Все
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Как обстоят дела с сахаром на рынках Нур-Султана
Глазами репортера: как выглядит идеальный казахстанский аул
У Казахстана уже есть билет в клуб стран с АЭС
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Атомная энергетика в Казахстане: за и против
Референдум-2022: изменим жизнь к лучшему
Назарбаев высказался о действиях Токаева во время январских событий
Почти 100 тыс. казахстанских семей, получавших АСП, вышли из состояния бедности
Чем занимается Национальный ядерный центр Казахстана
В приоритете – порядочность и компетентность
Учитель, создававший «бриллианты»
С популистов спросят делом
Конкретные шаги по регулированию численности сайги выработают в Западном Казахстане
Зоны высокой опасности
В удивительном царстве грибов
Алматы – город Нового Казахстана
Проверка на совместимость
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
ОСМС: мифы и реальность
Новое постановление о повторной ревакцинации против КВИ вышло в Казахстане
"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочку на конечной остановке в Нур-Султане
Закон Республики Казахстан
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
Один из ведущих театров Казахстана объявил о ребрендинге
Алматинский апорт теперь будет расти в Азербайджане
Рассылку о получении субсидий на оплату услуг связи прокомментировал Казахтелеком
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов

Читайте также

Официально
Сенаторы обсудили с западноказахстанцами предстоящий рефере…
Официально
Предстоящий референдум сенаторы обсудили с жителями Уральска
Официально
Ерик Султанов: Референдум – позволяет народу Казахстана сам…
Официально
Суиндик Алдашев: Конституционная реформа - это один из знач…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]