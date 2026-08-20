Частные судоисполнители потратили около 180 млн тенге на азартные игры в Алматинской области

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

Это противоречит принципам профессиональной этики 

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Двадцать частных судебных исполнителей в Алматинской области систематически участвовали в азартных играх, пополняя счета в букмекерской конторе Olimpbet. Общая сумма операций составила около 180 млн теңге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона 

Проверка показала, что один из исполнителей за три года перечислил на игровой аккаунт 139 млн теңге, другой  26 млн теңге. Участие лиц, исполняющих публично значимые функции, в азартных играх при таком объеме денег противоречит требованиям профессиональной этики и ставит под сомнение соблюдение принципов добропорядочности.

По итогам проверки акты прокурорского реагирования внесены в Департамент юстиции и Региональную палату частных судебных исполнителей для принятия предусмотренных законом мер.

#суд #прокуратура #азартные игры #трата #ЗИП

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