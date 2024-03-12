Список опасных ингредиентов в косметике озвучили эксперты

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Дана Аменова
Корреспондент

В Национальном центре общественного здравоохранения Минздрава предупредили о последствиях неправильного применения товаров, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О том, какие ингредиенты не должны содержаться в декоративной косметике, чтобы обеспечить ее безопасность и защиту для кожи, рассказала заведующая лабораторией токсикологии полимеров и других химических веществ филиала «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» Асель Карибаева.

Как она отметила, в современном мире декоративная косметика играет огромную роль. Однако, несмотря на все прелести декоративной косметики, важно помнить о безопасности ее использования.Косметические средства могут содержать в себе большое количество разных ингредиентов, как полезные, так и вредные.

Вредные ингредиенты в косметике являются условно опасными. Действительно опасные ингредиенты с доказанным отрицательным воздействием на здоровье человека запрещены к применению в косметических средствах, однако их список и концентрация могут варьироваться в разных странах.

Существует технический регламент Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», где отражен список веществ, запрещённых к использованию в парфюмерно-косметической продукции.

Однако существуют ингредиенты, негативно влияющие на кожу человека, которые разрешено добавлять в косметику.

Список опасных ингредиентов в косметике:

Парабены

Что искать на этикетке: Е218, Е219, Е214, Е216, Methylparaben, Ethylparaben, Isopropylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Benzylparaben, Glutaraldehyde, Hexamidine-Diisethionate, Phenol, Phenyl Mercuric, Benzetonium Chloride.

Самые распространенные косметические консерванты продлевают срок годности косметики, благодаря противогрибковым и антибактериальным свойствам. Парабены очень хорошо проникают в кожу, могут вызывать гормональные нарушения и преждевременное старение кожи. В Евросоюзе нормативное содержание парабенов в косметике не более 0,4%.

Формальдегид

Что искать на этикетке: DMDM hydantoin, formaldehyde, formalin.

Этот консервант часто используется в косметических средствах для волос. В большой концентрации является токсичным и вызывает раздражение кожи и слизистой глаз. Формальдегид в чистом виде запрещен к применению в косметике и заменен на более безопасные варианты в концентрации от 0,05% до 0,2% во всем мире.

Оксибензон

Что искать на этикетке:benzophenone-3, oxybenzone.

Оксибензон – это фильтр от ультрафиолетовых лучей спектра UVB и UVA2, его можно часто найти в составе солнцезащитных средств. Его минус в том, что он способен накапливаться в организме и провоцировать аллергические реакции. Сейчас содержание этого ингредиента в косметике строго регламентировано и составляет 4-10% в зависимости от страны продажи. Тем не менее, средства с этим компонентом не рекомендованы к применению людям с чувствительной кожей, с болезнями эндокринной системы, беременным и кормящим.

Лаурил-, лауретсульфат натрия

Что искать на этикетке:SodiumLaurethSulfate, SodiumLaurylSulfate, SodiumLaurylEtherSulfate, AnhydrousSodiumLaurylSulfate, Irium, SLS, SLES, MSDS, ALES, ALS.

Лаурил- и лауретсультфат натрия – мощные очистители, обезжириватели и пенообразователи. Широко применяются в гигиенических средствах. Могут раздражать слизистые, при длительном контакте вызывают сухость кожи, повреждают волосяной покров. Опасные компоненты косметики имеют способность накапливаться в организме. Поэтому продолжительные ванны с гелем, в состав которого входят эти вещества, лучше не принимать.

Гидрахинон

Что искать на этикетке:1,4-Benzenediol, 1,4-Dihydroxybenzene, P-Dioxybenzene, 4-Hydroxyphenol, P-Hydroxyphenol, 1,4 Benzenediol.

Это синтетический отбеливающий ингредиент, который применяют в кремах для осветления пигментных пятен, краске и стайлинговых средствах для волос. Это очень сильный раздражитель кожи, который в настоящее время запрещен к добавлению в косметические средства в Евросоюзе. Опасность гидрохинона также состоит в его мутагенном и канцерогенном потенциале. Косметику с этим компонентом важно применять курсом, но не на постоянной основе, а также обязательно сочетать с солнцезащитными кремами с уровнем защиты не менее SPF30.

Фталаты

Что искать на этикетке:dibutyl phthalate, diethyl phthalate, dimethyl phthalate.

Используются, чтобы сделать продукт более эластичным, сохранить его цвет и запах. Фталаты – это частые ингредиенты лаков для волос и ногтей, они могут прятаться за словами «отдушка» или «аромат». В небольших дозах фталаты неагрессивны, однако при накапливании в организме способны влиять на репродуктивную функцию у мужчин и быть причиной развития кожных онкологических заболеваний.

Триклозан

Что искать на этикетке:triclosan

Это антибактериальное средство, поэтому он часто содержится в мыле, зубной пасте, дезодорантах. Триклозан опасен тем, что уничтожает бактерии (и вредные, и полезные) и при постоянном применении имеет накопительный эффект: негативно сказывается на микрофлоре и иммунитете кожи. Нежелательно его попадание в рот и на слизистые оболочки. Содержание триклозана в косметике строго регламентировано и рекомендовано к добавлению только в смываемые средства.

— При выборе декоративной косметики всегда стоит обращать внимание на состав продукта. Избегайте косметические продукты, содержащие парабены, фталаты, сульфаты и формальдегид, чтобы минимизировать риск возникновения различных проблем со здоровьем. И помните, что безопасность всегда должна быть на первом месте, когда дело касается ухода за вашей кожей и внешним видом, — заключила Асель Карибаева.

 

#Минздрав #список #эксперты #опасность #косметика #НЦОЗ #ингредиенты

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