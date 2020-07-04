Елбасы продолжает получать письма и телеграммы от лидеров ряда стран

В мире
Фото: e-history.kz
На имя Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева продолжают поступать письма и телеграммы по случаю празднования Дня столицы и 80-летнего юбилея, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

Президент Республики Беларусь подчеркнул, что история современного Казахстана, его достижения и международный авторитет неразрывно связаны с именем Нурсултана Назарбаева.

"Под Вашим профессиональным руководством казахстанский народ прошел поистине огромный путь, создав страну, которая демонстрирует впечатляющее успехи в социально-экономическом развитии и пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене.

В Республике Беларусь высоко ценят Ваш огромный личный вклад в построение многоплановых двусторонних отношений, основанных на исторической дружбе белорусов и казахов, взаимном уважении, доверии и поддержке", - говорится в телеграмме Александра Лукашенко.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пожелала Елбасы здоровья, счастья и успехов в достижении намеченных целей.

"Период становления и укрепления государственной независимости Республики Казахстан неразрывно связан с Вашим именем. Вы, как Первый Президент, принимая твердые решения и проводя дальновидную политику, заложили твердый фундамент для осуществления полномасштабных реформ, обеспечив самостоятельное развитие страны и повышение благосостояния населения, а также способствовали завоеванию Казахстаном международного авторитета", - говорится в телеграмме Президента Грузии.

Федеральный Президент Республики Австрия Александр Ван дер Беллен в своем письме отметил выдающуюся роль Нурсултана Назарбаева в укреплении международного авторитета Казахстана и развитии интеграционных процессов на континенте.

Теплые слова пожелания крепкого здоровья, благополучия, процветания и достижения всех намеченных целей Елбасы и всему народу Казахстана направили президенты Республики Хорватия Зоран Милович, Республики Индонезия Джоко Видодо, Республики Сингапур Халима Якуб.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил благодарность Первому Президенту Казахстана за его вклад в установление и развитие сотрудничества между двумя странами.

"От всего сердца поздравляю Вас с 80-летием. Я рад, что взаимовыгодное партнерство между Японией и Казахстаном, основанное на личном доверии, установленном между мной и Вами, успешно развивается. Я хотел бы еще раз поблагодарить Вас за участие в церемонии интронизации Его Величества Императора в октябре прошлого года. Проведение содержательной встречи с Вашим Превосходительством в тот важный днем придало новый импульс двусторонним отношениям", - говорится в телеграмме Синдзо Абэ.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что именно Нурсултан Назарбаев создал прочные основы независимого Казахстана.

"В Вашем лице я нашел такого близкого по менталитету руководителя, который не только понимает международную политику XXI-го столетия и новый мировой порядок, но и знает, как направить это во благо своего народа. Я всегда тепло и сердечно вспоминаю наши разговоры", - написал Орбан.

Наилучшие пожелания успехов и новых свершений содержатся также в поздравительных адресах Генерал-губернатора Канады Жюли Пайетта и Премьер-Министра Сингапура Ли Сянь Луна.

