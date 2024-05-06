Паводки в Казахстане: в двух областях продолжают откачивать воду

Паводки
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

О ситуации в стране рассказали в МЧС, передает Kazpravda.kz 

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

По информации ведомства, в Кульсары Атырауской области продолжаются откачка воды из оставшихся 20 подтопленных домов в круглосуточном режиме с применением мотопомп и мощных передвижных насосных станции. Военнослужащие воинской части 20982 МЧС проводят дезинфекционные работы в г. Кульсары.

В городе Петропавловск и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области продолжается откачка воды из подтопленных территорий. За сутки вода отведена и откачана из 184 домов.

В селе Куйлыс Иргизского района Актюбинской области в связи с постепенным повышением уровня воды на реке Торгай проводятся работы по возведению дамбы длиной 2,5 км. Уложено свыше 30 тысяч мешкотар и 19 тысяч инертного материала. Проводится ежечасный мониторинг уровня воды. Ситуация находится на особом контроле.

По республике отведена и откачана вода из 8 958 жилых домов и 2 994 дворовых территорий. Вернулись в свои дома 49 945 человек.

В аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 11 445 человек и 1 284 единиц техники, 329 водооткачивающих средств и 66 плавательных средств, 6 воздушных судов.

#паводки #МЧС #вода

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