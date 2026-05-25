Алматинка получила «золото» на чемпионате Азии по пара тхэквондо

Алматинская спортсменка Камиля Досмалова стала чемпионкой Азии по пара тхэквондо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

На XI чемпионате Азии в Улан-Баторе представительница Алматы завоевала золотую медаль в весовой категории до 57 кг класса К44. В финале казахстанка одержала победу над спортсменкой из Ирана со счетом 2:0.

Камиля Досмалова ранее представляла Казахстан на крупнейших международных соревнованиях, включая Паралимпийские игры и Азиатские Пара игры.

Турнир имеет статус G-2: победа приносит спортсменам рейтинговые очки, влияющие на мировой рейтинг и отбор на международные старты.