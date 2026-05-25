Две медали завоевали казахстанцы на ЧА по батутной гимнастике в Китае

Спорт
Дана Аменова
специальный корреспондент

Они вошли в число призёров в женских индивидуальных и мужских синхронных прыжках

Фото: пресс-служба НОК РК

Команда Казахстана по батутной гимнастике отметилась двумя медалями на чемпионате Азии в Гонконге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В женских индивидуальных прыжках Виктория Бутолина заняла третье место.

Также спортсмены РК отличились в мужских синхронных прыжках. На вторую ступень пьедестала поднялись Никита Тумаков и Ерлан Тасмагамбетов.

В НОК отметили, что также сборная Казахстана завоевала десять наград в юношеской и юниорской возрастных категориях. В активе спортсменов два «золота», четыре «серебра» и четыре «бронзы».

#медали #батутная гимнастика #ЧА

