Казахстан стал третьим в групповом многоборье по художественной гимнастике в Кыргызстане

Представительницы сборной Казахстана по художественной гимнастике стали третьими на чемпионате Азии в Бишкеке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Бронзовую медаль гимнастки завоевали в групповом многоборье.

В этом виде программы страну представляли Айзере Нурмагамбетова, Айзере Кенес, Кристина Чепульская, Аида Хакимжанова, Жасмин Джунусбаева и Мадина Мырзабай.

Спортсменки в сумме набрали 52,85 балла. Победу одержал Узбекистан - 53,95. Китай отметился «серебром» - 53,8.

В НОК добавили, что теперь в активе Казахстана три медали.

Ранее Айбота Ертайкызы стала второй в индивидуальном многоборье. Также наша страна взяла «серебро» в командном многоборье.