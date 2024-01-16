Элтон Джон впервые удостоился премии «Эмми» в США

На 75-ой церемонии награждения телевизионной премии «Эмми» в Лос-Анджелесе больше всего побед одержали сериалы «Наследники», «Медведь» и «Грызня». А британский рок-музыкант Элтон Джон получил награду за прощальный концерт, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Allison Dinner/EPA

Как пишет liga.net.ua, хитовая драма Джесси Армстронга на канале HBO «Наследники» получила шесть наград. В частности, сериал победил в категории «Лучший драматический сериал».

Главные статуэтки также отдали представителям этого сериала: Кирану Калкину, Саре Снук и Мэттью Макфэдьену.

Лучшим комедийным сериалом года стал «Медведь» Кристофера Сторера.

Награду за лучшую мужскую роль получил актер сериала Аллен Уайт, а Айо Эдебири и Эбон Мосс-Бакрак получили награды за лучшие роли второго плана в комедийном сериале.

В то же время лучшей актрисой комедийного сериала признали Квинту Брансон («Начальная школа Эббот»).

Сериал «Грызня» режиссера Ли Сон Цзина получил пять наград, в том числе как лучший мини-сериал.

Актеры главных ролей сериала Стивен Ян и Али Вонг получили награды за лучшую мужскую и женскую роли в мини-сериале. Вонг стала первой женщиной азиатского происхождения, получившей «Эмми» за главную роль.

Британский рок-музыкант Элтон Джон получил свою первую премию «Эмми» за развлекательную программу Elton Live: Farewell From Dodger Stadium — это эфир прощального концерта музыканта. Благодаря этому Элтон Джон присоединился к клубу EGOT — артистам, которые получили награды «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони».

Среди шоу, не получивших статуэток, были «Тед Лассо», «Корона», «Последние из нас» и «Уэнздей». Эту церемонию награждения отложили с сентября из-за забастовки сценаристов и актеров. Это означает, что следующая «Эмми» состоится в этом же календарном году.