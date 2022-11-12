Ерке Есмахан выходит замуж и ставит пользователей Сети в тупик

Популярная звезда казахстанской эстрады Ерке Есмахан сообщила на своей странице в Instagram радостную новость и попросила совет, Kazpravda.kz.

Певица поделилась фотографиями красивого свадебного платья и сообщила о предстоящем торжестве. Правда как его устроить певица не знает. Поэтому просит свою аудиторию дать ей совет.

"По воле Аллаха я выхожу замуж. Нам важно ваше мнение. Как нам устроить свадьбу? Стоит ли организовать инста-свадьбу на весь мир? Или достаточно скромной церемонии сырға салу и бракосочетания? Жду ваших советов", — озадачила Ерке Есмахан.

Мнение поклонников разделилось. Одни считают, что скромная свадьба лучше, а другие советуют организовать большой той. Поклонники желают певице счастья в браке.