Государственный секретарь Республики Казахстан Ерлан Карин проанализировал деятельность Национального курултая за три года, передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат парламента РК

- Сегодня исполнилось три года со дня создания Национального курултая – одного из ключевых инструментов реализации президентской концепции «Слышащего государства».

Состав Курултая постоянно обновляется, в него входят депутаты Парламента, представители политических партий, крупных отраслевых объединений образования, науки, культуры, бизнеса, медицины, спорта, защиты прав человека, представители региональных общественных советов, молодежные лидеры и активисты.

За время своей работы Национальный курултай состоялся как ключевой институт, направленный на генерацию идей и формулирование стратегических шагов для укрепления общественной консолидации в Казахстане.

На проведших четырех заседаниях и рабочих встречах членами Курултая было выдвинуто множество инициатив, большинство из которых уже реализованы.

Именно на площадке Курултая было предложено принять такие важные документы как:

· Комплексный план по продвижению идеологии ценности труда в обществе на 2023 – 2025 годы.

· Концепция развития языковой политики в Республике Казахстан на 2023 – 2029 годы.

· План действий по реализации Информационной доктрины Казахстана на 2023-2025 годы.

· Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы. Сейчас идет разработка аналогичного плана на 2026-2028 годы.

· Комплексный план по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании на 2024 – 2026 годы

· Дорожная карта по профилактике употребления электронных сигарет/вейпов среди школьников и молодежи на 2023-2025 годы.

· Программа «Детская библиотека».

· Дорожная карта развития и поддержки волонтерства в Республике Казахстан на 2024-2026 годы

Важным также является гуманитарное направление работы Курултая:

· Государственному историко-культурному музею-заповеднику «Әзірет Сұлтан» присвоен национальный статус.

· Создан Научный центр Ясауиведения, проведен Международный научный симпозиум о наследии Х.А. Ясауи.

· Разработана Единая программа воспитания в школах «Адал Азамат», основанная на общенациональных ценностях.

· Учрежден Национальный день книги, который впервые отмечался 23 апреля этого года.

Знаковым показателем результативности работы является принятие 16 законов в рамках реализации инициатив Национального курултая:

1. Поправки в Закон «О праздниках в Республике Казахстан» (Дню Республики – 25 октября присвоен статус национального праздника).

2. Закон «Об особом статусе города Туркестана».

3. Поправки в закон «О государственной молодежной политике»

4. Пакет законодательных мер по поддержке креативной индустрии.

5. Поправки в законодательство по вопросам науки и образования.

6. Поправки по 9 новым почетным званиям для рабочих профессий.

7. Поправки по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.

8. Поправки по дифференциации ответственности наркокурьеров и производителей наркотиков.

9. Поправки по запрету вейпов, некурительных табачных изделий.

10. Поправки по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности.

11. Поправки по вандализму и защите природных объектов.

12. Поправки в законодательство по вопросам масс-медиа.

13.Закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе».

14. Поправки о присвоении ордену «Айбын» имен легендарных воинов-героев: Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева.

15. Поправки по вопросам ономастики и по единому стандарту символики.

16. Закон, запрещающий изготовление и награждение общественными наградами, схожих с госнаградами.

Также идет разработка и планируется принятие еще 5 законов:

1. В сфере археологии.

2. По комплексной поддержке детей с особыми потребностями.

3. По созданию наукоградов.

4. О неправительственных организациях.

5. О государственном социальном заказе.

В целом Национальный курултай стал площадкой формирования долгосрочной повестки развития страны.

Так, по итогам 3 заседания Правительством принят и реализуется Национальный инфраструктурный план до 2029 года.

На 4 заседании в своем выступлении Глава государства определил пять приоритетных направлений развития страны к 40-летию Независимости: цифровизация и искусственный интеллект; транспорт и транзит; энергетика; агропромышленный сектор; человеческий капитал.