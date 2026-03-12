Фото: пресс-служба Президента РК

- Все люди, живущие на планете Земля, уже привыкли к слову «турбулентность», оно теперь гораздо чаще звучит из уст политиков и экспертов применительно к международной ситуации, нежели в самолетах, где пилоты предупреждают пассажиров о неприятностях в связи с вхождением воздушного судна в зону турбулентности. По сути, весь мир вынужден жить в условиях нестабильности, неопределенности. Каждый год текущего десятилетия оказывается сложнее предыдущих. Этот процесс находит свое отражение в социальных сетях, где правда тесно переплелась с кривдой, конспирология – с дезинформацией, боль и трагедии – с праздниками и весельем. Таков сегодняшний мир, вступивший в эпоху искусственного интеллекта. Прошедшие две недели наглядно показали всему мировому сообществу, насколько опасной, непредсказуемой, поистине «турбулентной», то есть нестабильной, стала жизнь на Земле, - сказал Президент.

Как он отметил, даже экономически благополучные и, казалось бы, стабильные государства в одночасье оказались втянутыми по сути в глобальный конфликт, или войну, если называть вещи своими именами. И эта война вспыхнула в прикаспийском государстве, недалеко от РК.

- Уже сейчас ясно, что обострение обстановки на Ближнем Востоке подорвало основу глобальной безопасности и крайне отрицательно повлияло на мировую экономику. Такая по-настоящему опасная ситуация стала результатом острого кризиса доверия между лидерами известных стран, поляризации крупных государств и блоков, деградации принципов и самой психологии мирного сосуществования, пренебрежения международным правом, беспрецедентного падения авторитета ООН, - продолжил Токаев.

По его словам, если еще десять лет назад политики с тревогой утверждали, что мир стоит на распутье и не знает, по какому пути двигаться дальше, то сейчас все в один голос предупреждают о надвигающейся мировой войне, которая затронет интересы всех государств. Геополитические, военные, экономические, технологические, климатические риски множатся, кратно усиливая опасность самого нежелательного варианта развития событий в мире.

- В таких сложных условиях мы, граждане Казахстана, должны сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации как внутри страны, так и извне, демонстрировать дарованные нам самим Всевышним такие качества, как смелость, достоинство и, самое главное, здравомыслие. Как Президент, намерен политико-дипломатическими средствами делать все возможное для защиты безопасности нашего государства. Надо признать – мир кардинально изменился, он технологически, экономически, политически, нравственно уже стал другим. Стал ли он хуже или лучше – на этот вопрос человеческая цивилизация ответит позже. Но мы, граждане Казахстана, не имеем права оставаться на обочине мирового развития. Если мир уже изменился и продолжает меняться, то это значит, что должны меняться и мы, замечая и заимствуя все лучшее из происходящих процессов и не принимая все плохое. Как говорится в казахской пословице: «Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен». Поэтому Казахстан сохраняет стратегическую сдержанность, имея в виду защиту своих национальных интересов. На международной арене Казахстан проводит и будет проводить рациональную, сбалансированную внешнюю политику, нацеленную, прежде всего, на укрепление мира, безопасности вокруг нашего государства. Это крайне необходимо для продолжения реформ внутри страны, - подчеркнул Президент.

Президент заявил, что несмотря на очевидные перемены в геополитике в результате событий переломного характера в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, Казахстан будет неуклонно следовать курсу развития всестороннего сотрудничества со всеми заинтересованными странами, близлежащими и дальними.

В современных условиях роль внешней политики, дипломатии серьезно возросла, и Казахстан не является исключением. Внутренние дела РК, будь это экономика или политические реформы, в значительной степени зависят от международной ситуации и ее влияния на процессы внутри страны. В этих условиях основными факторами успешного развития Казахстана должны стать единство и стабильность. Это факторы неизменного характера.

- Но устойчивость этих факторов – не подарок истории, а результат высокой гражданской и политической ответственности наших соотечественников. В этой деликатной сфере внутренней политики ни власть, ни общество не имеют право на ошибку. Авантюрам, шапкозакидательству здесь нет места. Теперь мы убедились в том, что ультраконсервативные политические системы, опирающиеся на религиозную архаику, имеющие ошибочное понимание национальной гордости и национальных интересов, нежизнеспособны и поэтому обречены на провал. Противиться движению вперед – значит пятиться назад, идти против законов бытия. Но и слишком быстрые, непродуманные решения и перемены тоже чреваты тяжелыми последствиями. Поэтому я категорически против реформ ради реформ. Во всем требуется разумный баланс. Если решил вброд перейти реку, то должен быть уверен, что ногами нащупаешь дно, - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что подорвать стабильность можно в считанные дни и даже часы, а на ее восстановление уходят десятилетия.