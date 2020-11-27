Общество
Ерлан Карин провел встречу членов НСОД с главой МВД
Члены Национального совета общественного доверия в онлайн-режиме встретились с министром внутренних дел Ерланом Тургумбаевым. Встречу провел помощник Президента, секретарь Национального совета Ерлан Карин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

Он напомнил, что по поручению Главы государства сегодня в диалоговый процесс вовлекается широкий круг представителей общественности. Во время таких встреч члены Нацсовета в онлайн-формате с руководителями госорганов активно обсуждают предпринимаемые государством меры, что способствует закреплению концепции "Слышащего государства".



"Мы рады встрече с министром внутренних дел. Главный полицейский страны планирует озвучить ход реформирования МВД и обсудить интересующие общественность вопросы. Я уверен, что эта встреча будет крайне продуктивной", – поприветствовал Ерлан Карин.

Ерлан Тургумбаев в свою очередь поблагодарил общественников за интерес к работе министерства и выразил уверенность, что данная "площадка" позволит установить конструктивный диалог и будет способствовать открытости и прозрачности системы МВД.



Он рассказал о криминальной ситуации в стране, снижении количества преступлений и улучшении раскрываемости большинства их видов. Министр отдельно остановился на реализации поручений Президента по обеспечению правопорядка и безопасности в стране, а также проводимой модернизации органов внутренних дел.

Ерлан Тургумбаев также сообщил о совершенствовании законодательства в части усиления защиты личности, в том числе ужесточении ответственности за сексуальное насилие, педофилию и преступления против детей.

Членам Нацсовета было рассказано об апробировании совместно с Генпрокуратурой трехзвенной модели уголовного процесса и алгоритме контроля досудебного производства, где главный приоритет – обеспечение прав граждан.

Глава ведомства сообщил о совершенствовании практики расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в том числе синтетических, мерах по обеспечению общественной и дорожной безопасности и развитию систем видеонаблюдения.

Он сделал акцент на мерах по обеспечению открытости и прозрачности работы и принципа "полиции шаговой доступности", налаживанию эффективного партнерства и обратной связи с населением в рамках концепции "слышащего государства".

В то же время министр остановился на проблемных вопросах, над которыми предстоит работать.

В завершение Ерлан Тургумбаев обсудил с представителями Национального совета общественного доверия их предложения по повышению эффективности работы полиции, защите прав и интересов граждан, прозрачности и подотчетности органов правопорядка и ответил на все вопросы общественников.

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