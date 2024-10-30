Ержет Жарлыкасын взял «серебро» на ЧМ по греко-римской борьбе в Албании
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Представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Ержет Жарлыкасын стал серебряным призером чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях в Тиране (Албания), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz
Казахстанский борец завоевал «серебро» в весовой категории до 63 килограммов.
В финале ему противостоял Нихат Маммадали, представляющий Азербайджан.
Решающая схватка завершилась победой соперника с итоговым счетом 6:1. Ержет завершил ЧМ на втором месте.
Отметим, что в этом году Ержет завоевал золотую медаль на чемпионате Азии в Бишкеке (Кыргызстан).