ЕС не признаёт переизбрание Мадуро президентом Венесуэлы

Европейский совет считает победителем на президентских выборах в Венесуэле кандидата от оппозиции Гонсалеса, опираясь на мнение независимых экспертов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

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Официальные итоги подсчета голосов на президентских выборах в Венесуэле, опубликованные Национальным избирательным советом страны (CNE), не могут быть признаны как достоверные - такова позиция Евросоюза. Соответствующее заявление от имени верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля было опубликовано на сайте Евросовета в воскресенье, 4 августа.

В заявлении отмечается, что международные наблюдатели «четко указали» на несоответствия организации голосования в Венесуэле международным стандартам, а венесуэльский избирком до сих пор не опубликовал протоколы с избирательных участков, которые бы подтверждали победу Николаса Мадуро на выборах. При этом CNE уже объявил правителя страны переизбранным лидером.

«Копии протоколов голосования на выборах, опубликованные оппозицией и рассмотренные несколькими независимыми организациями, указывают на то, что Эдмундо Гонсалес Уррутиа, по всей видимости, является победителем президентских выборов со значительным перевесом голосов», - отмечается в заявлении Борреля.

США ранее официально заявили о признании Гонсалеса победителем на выборах с «непреодолимым отрывом». Госсекретарь страны Энтони Блинкен призвал венесуэльское правительство «начать обсуждение уважительного, мирного перехода власти в соответствии с избирательным законодательством Венесуэлы и пожеланиями венесуэльского народа».

ЕС призвал к независимому пересмотру протоколов выборов со стороны международно признанного органа, а некоторые отдельные страны настаивают на том, чтобы CNE хотя бы предоставил доказательства результатов голосования.

Брюссель не признает легитимность Мадуро уже второй его срок - предыдущие выборы в стране прошли по схожему сценарию, после чего режим Мадуро стал преследовать оппозицию, а в стране начался продолжительный политический кризис.