По информации Министерства торговли и интеграции РК, достигнута договорённость о поставках казахстанского угля в Европу, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В феврале 2025 года, в рамках 16-го пакета санкций ЕС был введен запрет на осуществление любых сделок с рядом российских портов. Это привело к угрозе устойчивости экспорта казахстанского угля в страны Европы. К примеру, порт Усть-Луга исторически используется как ключевая точка транзита казахстанского угля в Европу.

В целях урегулирования сложившейся ситуации Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан совместно с Министерством иностранных дел Республики Казахстан и представительством Республики Казахстан при Европейском Союзе проведена работа с Европейской стороной, включая консультации на различных уровнях. В адрес Европейской комиссии направлено официальное ходатайство о внесении соответствующих изменений в санкционный режим ЕС.

По итогам проведенных переговоров в рамках 18-го пакета санкций Европейской стороной внесены поправки, предусматривающие исключение из-под запрета сделок с определенными российскими портами для транзита казахстанского угля.

Данное исключение применяется при соблюдении следующих условий:

- уголь должен иметь происхождение исключительно из Республики Казахстан;

- право собственности на груз должно принадлежать нерезидентам стран, на которые распространяются ограничительные меры;

- порты могут использоваться только как территория транзита, погрузки или отправки – без закупки или производства товара на ее территории.

По данным Минторговли, в 2022 году объем экспорта казахстанского угля в ЕС составил 4,4 млн тонн на сумму $419,2 млн (доля – 45% от общего экспорта угля).

В 2023 году — 6,1 млн тонн на $382 млн (54,3%).

В 2024 году — 5,2 млн тонн на $312,5 млн (51,8%).

В январе–мае 2025 года экспорт составил 1,6 млн тонн на $82,9 млн, или 38,5% от общего объема экспорта угля.

Несмотря на временное снижение показателей, принятые меры позволяют рассчитывать на восстановление поставок казахстанского угля в ЕС, а также на укрепление устойчивости логистических маршрутов, отметили в Минторговли.