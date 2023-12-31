Еще один автобус с иностранцами опрокинулся в Актюбинской области

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Накануне в Актюбинской области на трассе Самара-Шымкент перевернулся пассажирский автобус, направлявшийся по маршруту Уфа-Ташкент, сообщает МЧС РК.

"В результате аварийно-спасательных работ граждан Узбекистана и Таджикистана эвакуировали в кемпинг «Маяк» села Карабутак. Пострадавших нет", - отметили в ведомстве.

МЧС настоятельно просит граждан следить за изменениями погоды, не выезжать на дорогу при ухудшении погодных условий и введении ограничений на движение автотранспорта на автодорогах.

Как сообщалось, 29 декабря на автодороге "Карабутак-Костанай" Айтекебийского района опрокинулся автобус. Пассажиры следовали по маршруту "Екатеринбург-Шымкент".

Спасатели эвакуировали в районную мечеть 32 граждан Узбекистана.