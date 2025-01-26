Еще один жилой массив подключили к природному газу в Астане

Энергетика
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В столице продолжается планомерная газификация жилых массивов, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

25 января, завершилось подключение жилого массива «Family Village» к системе природного газоснабжения, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Произведен первичный пуск газа в распределительные сети жилого массива силами Астанинского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq», где доступ к газу получили 458 домовладений. Этот шаг является частью масштабного проекта газификации города, направленного на улучшение качества жизни населения и экологической обстановки.

В рамках проекта было проложено 8,7 км распределительных газовых сетей и смонтировано 277 газораспределительных шкафных пунктов.

Расходы населения на коммунальные услуги, связанные с отоплением, существенно снизятся. Природный газ, помимо экологической безопасности, является более доступным и удобным топливом, что снижает финансовую нагрузку на домохозяйства.

Ранее акиматом завершено строительство двух очередей газификации, что позволило обеспечить подключение потребителей в районах Сарыарка (ж/м Коктал-1, Коктал-2, Агрогородок и в старой части города в районе ул. Потанина), Алматы (ж/м «Железнодорожный», Промышленный, Юго-Восток правая сторона, Юго-Восток левая сторона, Интернациональный, а также в двух микрорайонах «Акбидай», «Казахауыл»), Сарайшык (жилые массивы Куйгенжар и Мичурино), Есиль (к/г Велла Вилладж, ж/к Куршавель, Фэмэли таун, Фэмэли парк) и Нура (ж/к Будапешт, Космик Сити).

Также было выполнено строительство подводящих сетей газа к газовым тепловым станциям «Туран», «Тельмана», «Юго-Восток» и к жилым массивам «Уркер», «Пригородный», «Family Village», «Ондирис», «Кирпичный».

#Астана #энергетика #газификация

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