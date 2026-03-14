Минэнерго объединяет нефть и генерацию в единую цифровую сеть

Энергетика,Цифровизация
26
Дана Аменова
специальный корреспондент

Ключевым нововведением станет внедрение технологии «цифровых двойников»

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В рамках национальной стратегии Digital Qazaqstan Минэнерго приступило к формированию единого цифрового контура, который свяжет всю инфраструктуру Топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в прозрачную онлайн-систему, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Первый этап технологической трансформации уже завершен. Ведомство успешно внедрило цифровые инструменты мониторинга подготовки к отопительному сезону и полностью автоматизировало процесс утверждения тарифов для электростанций. Распределение нефти и сжиженного газа переведено в электронный формат, что исключило «человеческий фактор» и обеспечило справедливый доступ к ресурсам для участников рынка.

В Год цифровизации и искусственного интеллекта министерство запускает создание виртуальной архитектуры отрасли.

Ключевым нововведением станет внедрение технологии «цифровых двойников» для стратегических объектов электрогенерации и нефтегазового сектора. Использование интеллектуальных алгоритмов позволит анализировать износ оборудования онлайн и перейти от практики ликвидации аварий к их предиктивному (заблаговременному) предотвращению.

Параллельно вводится система сквозной прослеживаемости углеводородов. Маршрут каждой тонны сырья и топлива будет оцифрован на всех этапах — от нефтяной скважины до бензобака конечного потребителя. Данная мера обеспечит абсолютную прозрачность поставок и сделает технически невозможным любой теневой оборот на рынке ГСМ.

Для долгосрочного планирования разрабатывается интегрированный мастер-план развития ТЭК. За его основу взяты цифровые математические модели, способные с высокой точностью прогнозировать рост потребления энергии, синхронизировать работу разных секторов экономики и оценивать инвестиционные риски.

Глобальная трансформация обеспечит высочайший уровень промышленной безопасности, бесперебойную работу энергосистемы и инвестиционную привлекательность Казахстана.

#цифровизация #нефть #Минэнерго #генерация

