Государство запустило беспрецедентно масштабную работу по модернизации критически важной инфраструктуры, напомнил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

«Все мы хорошо знаем, что вода – это основа жизни. Несмотря на обширную территорию, Казахстан испытывает острый дефицит водных ресурсов. Поэтому обеспечение населения качественной питьевой водой, а также удовлетворение растущих потребностей экономики в воде имеют стратегическое значение. В прошлом году введен в эксплуатацию опреснительный завод в Кендерли, благодаря чему город Жанаозен теперь обеспечен постоянным водоснабжением. На осень текущего года намечен запуск Шардаринского группового водопровода, который обеспечит питьевой водой 30 тысяч жителей города Шардары», - сказал он.

По его словам, государство принимает системные меры для развития всего комплекса водной инфраструктуры. В частности, начата реконструкция Коксарайского водохранилища в Туркестанской области, строятся водохранилища в Кызылординской и Жамбылской областях. Эти проекты, имеющие огромное значение для сельского хозяйства и повышения благосостояния населения, будут завершены в следующем году. Всего в этом году реализуется более 220 проектов по модернизации и строительству новых водохозяйственных объектов.

Правительство также приступило к широкомасштабной модернизации коммунальной и энергетической инфраструктуры. На всех 37 действующих ТЭЦ уже проведены или запланированы ремонтные работы. Поставлена задача без промедления приступить к строительству трех новых ТЭЦ в Кокшетау, Семее, Усть-Каменогорске. Запланирован пуск новых электростанций на базе парогазовых установок в Туркестанской и Кызылординской областях.