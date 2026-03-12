На всех 37 действующих ТЭЦ уже проведены или запланированы ремонтные работы
Государство запустило беспрецедентно масштабную работу по модернизации критически важной инфраструктуры, напомнил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.
«Все мы хорошо знаем, что вода – это основа жизни. Несмотря на обширную территорию, Казахстан испытывает острый дефицит водных ресурсов. Поэтому обеспечение населения качественной питьевой водой, а также удовлетворение растущих потребностей экономики в воде имеют стратегическое значение. В прошлом году введен в эксплуатацию опреснительный завод в Кендерли, благодаря чему город Жанаозен теперь обеспечен постоянным водоснабжением. На осень текущего года намечен запуск Шардаринского группового водопровода, который обеспечит питьевой водой 30 тысяч жителей города Шардары», - сказал он.
По его словам, государство принимает системные меры для развития всего комплекса водной инфраструктуры. В частности, начата реконструкция Коксарайского водохранилища в Туркестанской области, строятся водохранилища в Кызылординской и Жамбылской областях. Эти проекты, имеющие огромное значение для сельского хозяйства и повышения благосостояния населения, будут завершены в следующем году. Всего в этом году реализуется более 220 проектов по модернизации и строительству новых водохозяйственных объектов.
Правительство также приступило к широкомасштабной модернизации коммунальной и энергетической инфраструктуры. На всех 37 действующих ТЭЦ уже проведены или запланированы ремонтные работы. Поставлена задача без промедления приступить к строительству трех новых ТЭЦ в Кокшетау, Семее, Усть-Каменогорске. Запланирован пуск новых электростанций на базе парогазовых установок в Туркестанской и Кызылординской областях.
«В текущем году предусмотрена модернизация более 440 подстанций и свыше 17 тысяч километров электросетей. В качестве ключевого фактора обеспечения энергетической самодостаточности Казахстана и диверсификации нашей экономики рассматривается создание атомной энергетики. Гражданами нашей страны на референдуме в 2024 году было принято стратегическое по своей сути решение о построении в Казахстане первой АЭС. Мирный атом, а также чистая угольная генерация – это сферы, которые сформируют энергетический суверенитет нашей страны», - добавил Президент.