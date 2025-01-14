Еще одна громкая победа Статьи 14 января 2025 г. 1:30 53 Павел Ильин Ержан Максим стал обладателем Гран-при международного песенного конкурса Sanremo best song 2025 Фото с Instagram-страницы Ержана Максима Ежегодное состязание лучших молодых певцов из разных стран уже давно признается одним из наиболее значимых событий в музыкальном мире. На суд жюри участники представляют лучшие композиции из своего репертуара, что делает борьбу за главный приз особенно напряженной. – Для меня огромная честь представлять Казахстан на таком престижном конкурсе. Благодарен всем, кто поддерживал меня, моей семье и поклонникам. Эта победа – результат упорного труда и большой любви к музыке, – сказал Ержан Максим. Новостью о завоеванном Гран-при 17-летний певец поделился на своей странице в Instagram. В посте он отметил, что посвящает свою победу родным и близким, а также всему народу Казахстана, который поддерживает его на протяжении всей творческой деятельности. Вернувшись домой, по словам пресс-службы аэропорта Астаны, Ержан Максим был тепло встречен родными и друзьями. Напомним, молодой талантливый певец из Уральска приобрел широкую известность благодаря участию в телевизионном проекте Первого канала «Голос. Дети». Ержан Максим успешно представляет нашу страну на многочисленных состязаниях вокалистов. Два года назад он стал обладателем Гран-при конкурса WAF Contest, организованного Всемирной ассоциацией фестивалей. #гран-при #Ержан Максим #Sanremo best song 2025