Еще одна громкая победа

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Павел Ильин

Ержан Максим стал обладателем Гран-при международного песенного конкурса Sanremo best song 2025

Фото с Instagram-страницы Ержана Максима

Ежегодное состязание лучших молодых певцов из разных стран уже давно признается одним из наиболее значимых событий в музыкальном мире. На суд жюри участники представляют лучшие композиции из своего репертуара, что делает борьбу за главный приз особенно напряженной.

– Для меня огромная честь представлять Казахстан на таком престижном конкурсе. Благодарен всем, кто поддерживал меня, моей семье и поклонникам. Эта победа – результат упорного труда и большой любви к музыке, – сказал Ержан Максим.

Новостью о завоеванном Гран-при 17-летний певец поделился на своей странице в Instagram. В посте он отметил, что посвящает свою победу родным и близким, а также всему народу Казахстана, который поддерживает его на протяжении всей творческой деятельности.

Вернувшись домой, по словам пресс-службы аэропорта Астаны, Ержан Максим был тепло встречен родными и друзьями.

Напомним, молодой талантливый певец из Уральска приобрел широкую известность благодаря участию в телевизионном проекте Первого канала «Голос. Дети». Ержан Максим успешно представляет нашу страну на многочисленных состязаниях вокалистов. Два года назад он стал обладателем Гран-при конкурса WAF Contest, организованного Всемирной ассоциацией фестивалей.

#гран-при #Ержан Максим #Sanremo best song 2025

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