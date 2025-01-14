Еще одна громкая победа

Ежегодное состязание лучших молодых певцов из разных стран уже давно признается одним из наиболее значимых событий в музыкальном мире. На суд жюри участники представляют лучшие композиции из своего репертуара, что делает борьбу за главный приз особенно напряженной.

– Для меня огромная честь представлять Казахстан на таком престижном конкурсе. Благодарен всем, кто поддерживал меня, моей семье и поклонникам. Эта победа – результат упорного труда и большой любви к музыке, – сказал Ержан Максим.

Новостью о завоеванном Гран-при 17-летний певец поделился на своей странице в Instagram. В посте он отметил, что посвящает свою победу родным и близким, а также всему народу Казахстана, который поддерживает его на протяжении всей творческой деятельности.

Вернувшись домой, по словам пресс-службы аэропорта Астаны, Ержан Максим был тепло встречен родными и друзьями.

Напомним, молодой талантливый певец из Уральска приобрел широкую известность благодаря участию в телевизионном проекте Первого канала «Голос. Дети». Ержан Максим успешно представляет нашу страну на многочисленных состязаниях вокалистов. Два года назад он стал обладателем Гран-при конкурса WAF Contest, организованного Всемирной ассоциацией фестивалей.